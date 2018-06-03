На Донетчине у "Скорбного ангела" вспомнили сбитых боевиками летчиков (ВИДЕО)

03.06.2018 15:50

Военнослужащие Объединенных сил (ОС) почтили память украинских летчиков, погибших в июне 2014-го вблизи поселка Пришиб Донецкой области.



"Отдавая дань погибшим героям, над местом падения самолета прошли боевым порядком истребители и штурмовики Воздушных сил, - сообщает пресс-центр ОС. - 6 июня 2014, когда самолет аэрофотосъемки Ан-30 совершал наблюдательный полет над Славянском, в него попала ракета, выпущенная с российского переносного зенитно-ракетного комплекса. Экипажу удалось направить самолет, который падал на жилые кварталы, за пределы города".



Пятеро членов экипажа тогда погибли. На месте падения самолета установлен памятный знак "Скорбный ангел".