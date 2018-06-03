Соцсети: задымился автобус Макеева-Донецк, в котором были люди

03.06.2018 07:45

На оккупированной части Донетчины 2 июня произошло ЧП с пассажирским автобусом.



"Сначала автобус Макеевка - Донецк начал немножко вонять палёным, а потом решил немножечко загореться, но не успел - мы, пассажиры, эвакуировались со скоростью ветра, а водитель мужественно поливал водой дымящуюся систему охлаждения, - делится в сети пользователь Яна-Яна. А как вы провели субботу?"



В комментариях отмечается, что речь об автобусе, который отходит от ЦУМа.