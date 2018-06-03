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Соцсети: задымился автобус Макеева-Донецк, в котором были люди
03.06.2018 07:45
На оккупированной части Донетчины 2 июня произошло ЧП с пассажирским автобусом.
"Сначала автобус Макеевка - Донецк начал немножко вонять палёным, а потом решил немножечко загореться, но не успел - мы, пассажиры, эвакуировались со скоростью ветра, а водитель мужественно поливал водой дымящуюся систему охлаждения, - делится в сети пользователь Яна-Яна. А как вы провели субботу?"
В комментариях отмечается, что речь об автобусе, который отходит от ЦУМа.
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, автобус, соцсети
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