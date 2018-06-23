Донбасс в огне: пожары пожирают регион

23.06.2018 14:00

На открытых территориях в подконтрольной правительству части Донетчины за сутки произошло 24 пожара, на Луганщине – 6.



В Донецкой области 22 июня произошел пожар в хвойном лесу в Лиманском районе. Также, за прошедшие сутки на территории области на открытых территориях возникло 24 пожара на открытых территориях, а именно в Волновахском, Константиновском, Мангушском, Покровском районах и в городах Славянск, Доброполье, Краматорск, Покровск, Селидово, Торецк, Бахмут, Дружковка.



Спасатели Луганщины вчера осуществили 6 выездов на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории, общей площадью 4,3 га. От пожаров больше всего пострадали Сватовский, Попаснянский, Меловской и Беловодский районы.



Травмированных и погибших на указанных пожарах не обнаружено. Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных, удалось вовремя ликвидировать возгорание и предотвратить распространение огня на большую территорию, жилые дома и хозяйственные постройки. Причины возникновения пожаров пока выясняют специалисты.



Отметим, что по данным Укргидрометцентра, с 23 по 25 июня на всей территории Донецкой и Луганской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс).