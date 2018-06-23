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Донбасский конфликт: политолог пояснил, где лежат ключи мира, и с кем придется вести переговоры
Известный политолог Константин Бондаренко заявил, что рано или поздно украинским властям придется пойти на прямой диалог с т.н. "ДНР" и "ЛНР" для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.
"Реалистичного плана сейчас нет ни у МВД, ни в Украине в целом нет видения того, как вернуть территории, которые мы на сегодняшний день не контролируем, - заявил Бондаренко в эфире телеканала "112 Украина". - Ключ от мира на Донбассе лежит в Кремле и в Белом доме, и ситуация будет зависеть от того, как будут развиваться отношения между США и Россией… Все прекрасно понимают, что то, что происходит на Донбассе – это экстраполяция напряжения и враждебности, которые на протяжении длительного времени существуют между Россией и США. Украина, заняв проамериканскую позицию, и так называемые республики – "ДНР" и "ЛНР", которые находятся под фактическим протекторатом России, они на сегодняшний день не могут ступить и шагу без того, чтобы не согласовать свои шаги с кураторами за границей".
Из-за этого, по словам эксперта, все предложения по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе со стороны украинских властей не имеют шансов на реализацию.
"Всё, что сегодня предлагают Аваков, или Порошенко, или Верховная Рада – это просто имитация деятельности, а не протоколирование реалистичных планов. Если бы мы хотели обойтись без посредников, мы бы пошли по Балканскому пути", – считает политолог.
Бондаренко отмечает, что недавно в Загребе состоялась конференция по изучению опыта Балканских стран и имплементации его в украинском варианте. "Все участники конференции говорили: "Извините, пожалуйста, но без прямого диалога вы не обойдетесь, рано или поздно вам придется идти на этот прямой диалог". И начинать этот диалог нужно, несмотря на то, есть миротворцы или нет миротворцев. Миротворцы – это всего лишь инструмент, а не решение вопроса", – добавил эксперт.
Напомним, что официальный Киев неоднократно заявлял, то не намерен вести прямых переговоров с созданным РФ на оккупированной части Донбасса квазиобразованиями "ДНР" и "ЛНР". Поясняется это просто - т.н. "власти" псевдореспублик являются ставленниками Кремля. А о чём можно говорить с марионетками?
Теги: Донбасс, война, мир, переговоры, ДНР, ЛНР
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