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Архив - Донецкая область

У всех донбасских КПВВ сегодня утром были очереди

23.06.2018 09:45
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У всех донбасских КПВВ сегодня утром были очереди

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 210 авто.

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, у КПВВ «Майорск» сегодня утром на въезд и выезд находилась 0 и 60 транспортных средств, у КПВВ «Марьинка» - 0 и 50; у КПВВ «Новотроицкое» - 20 и 30; у КПВВ «Гнутово» - 40 и 10 соответственно.

Напомним, что за прошедшие сутки, 22 июня, уменьшился пассажиропоток через контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения.

 



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
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