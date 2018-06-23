У всех донбасских КПВВ сегодня утром были очереди

23.06.2018 09:45

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 210 авто.



Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, у КПВВ «Майорск» сегодня утром на въезд и выезд находилась 0 и 60 транспортных средств, у КПВВ «Марьинка» - 0 и 50; у КПВВ «Новотроицкое» - 20 и 30; у КПВВ «Гнутово» - 40 и 10 соответственно.



Напомним, что за прошедшие сутки, 22 июня, уменьшился пассажиропоток через контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения.