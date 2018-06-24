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Архив - Донецкая область

В "ДНР" голова ребенка застряла в фонаре

24.06.2018 11:30
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В "ДНР" голова ребенка застряла в фонаре

В необычном спасении пришлось участвовать вчера вечером представителям т.н. "МЧС ДНР".

23 июня с 21:03 до 21:45 в г. Торез (после декоммунизации – Чистяково, но пока расположен на оккупированной части ДОнетчины), в м-н №4 спастелям пришлось освобождать голову малолетнего ребенка из в металлического каркаса шахтного фонаря, куда малыш умудрился ее засунуть.

Сообщается, что спасатели ГПСО г. Торез гидравлическим инструментом разрезали металлический каркас фонаря и сняли его с головы ребенка.



Теги: Донбасс, ребенок, спасатели, ДНР
 
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