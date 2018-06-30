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Донбасс: мать ранила 19-летнего сына
Бытовой конфликт, происшедший в Мангушском районе (подконтрольная правительству часть Донетчины) имел трагические последствия для обеих участников. Молодой человек доставлен в больницу с проникающим ножевым ранением, а его мать - в полицейский участок по подозрению в совершении преступления.
Сообщение об оказании медицинской помощи 19-летнему жителю поступило в полицию от медиков 29 июня.
В течение нескольких часов представители Мангушского отделения полиции выяснили все обстоятельства случившегося, и задержали подозреваемую. Ей оказалась мать пациента, которая в тот день в очередной раз поссорилась с сыном. Последний толкнул ее на пол, а она схватилась за нож…
Конфликты в этой семье не редкость - из-за нежелания молодого человека устраиваться на работу, сообщает сайт полиции Донетчины.
Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. Относительно злоумышленницы решается вопрос об избрании меры пресечения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
Теги: Донбасс, ранение, полиция, сын, мать
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