В Краматорске утонул человек

30.06.2018 19:50

Сегодня, 30 июня, в 8:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в реке Казенный Торец в г. Краматорск (подконтрольная часть Донецкой области) было обнаружено тело утонувшего мужчины.



К месту происшествия немедленно выехали спасатели 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.



Бойцы ГСЧС на надувной лодке подплыли к утонувшему, задели его за одежду рукавными задержками и транспортировали к берегу, где передали тело сотрудникам Национальной полиции. Об этом сообщает сайт спасателей Донетчины.