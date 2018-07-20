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Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах: самая большая очередь на «Майорске»

20.07.2018 09:55
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Ситуация на блокпостах: самая большая очередь на «Майорске»

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд по данным Госпогранслужбы находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 60/50;

КПВВ «Марьинка» — 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 30/40;

КПВВ «Гнутово» — 20/20.

Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 48300 человек и 6 тысяч транспортных средств:

«Майорское» — 10030 человек и 1135 транспортных средств;

«Марьинка» — 10875 человек и 1885 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 10390 человек и 1950 транспортных средств;

«Гнутово» — 4840 человек и 1060 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 12160 человек.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, очередь, блокпост, Майорск, КПВВ
 
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