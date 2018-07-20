Последние новости раздела
- Ситуация на блокпостах: самая большая очередь на «Майорске»09:55
- В ОРДО сообщили о состоянии жертв взрыва гранаты в Горловке07:25
- На Донетчине дорожает хлеб и хлебобулочные изделия07:10
- В МВД назвали ключевую задачу пограничников в освобождении Донбасса22:31
- Жителей Донбасса окружили змеи: что делать?22:03
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО21:46
- В Енакиево при аварии на водоканале погибли четыре человека20:52
- «Столовая под землей»: боевики «ДНР» показали свои позиции в Озеряновке20:31
- Житель Донецка: "Все хотят, чтобы страшный сон под названием "ДНР" быстрее закончился и все было, как прежде"20:05
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ18:22
Ситуация на блокпостах: самая большая очередь на «Майорске»
20.07.2018 09:55
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд по данным Госпогранслужбы находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 60/50;
КПВВ «Марьинка» — 0/40;
КПВВ «Новотроицкое» — 30/40;
КПВВ «Гнутово» — 20/20.
Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 48300 человек и 6 тысяч транспортных средств:
«Майорское» — 10030 человек и 1135 транспортных средств;
«Марьинка» — 10875 человек и 1885 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 10390 человек и 1950 транспортных средств;
«Гнутово» — 4840 человек и 1060 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12160 человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, очередь, блокпост, Майорск, КПВВ
Читайте также:
- Ситуация на блокпостах: очереди, много "беременных инвалидов", хуже всего в Новотроицком и Марьинке
- Пересечение блокпостов : добро пожаловать в ад!
- На КПП уже очереди из "суперльготников"
- Соцсети делятся шокирующими подробностями ужасов блокпостов
- В очереди на блокпосту врачи-волонтеры измеряют пассажирам давление и оказывают первую помощь (ВИДЕО)
- Блокпосты кошмара: людей маринуют в многокилометровых очередях
- Ситуация на блокпостах: самая большая очередь на «Майорске»09:55
- Миссия ОБСЕ рассказала о скоплении возле Луганска тяжелого вооружения боевиков09:38
- В ОРДО сообщили о состоянии жертв взрыва гранаты в Горловке07:25
- На Донетчине дорожает хлеб и хлебобулочные изделия07:10
- В МВД назвали ключевую задачу пограничников в освобождении Донбасса22:31
- Жителей Донбасса окружили змеи: что делать?22:03
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО21:46
- В Луганской области сгорел тракторист21:17
- В Енакиево при аварии на водоканале погибли четыре человека20:52
- «Столовая под землей»: боевики «ДНР» показали свои позиции в Озеряновке20:31
- Ситуация на блокпостах: самая большая очередь на «Майорске»09:55
- Миссия ОБСЕ рассказала о скоплении возле Луганска тяжелого вооружения боевиков09:38
- На «Укрзализныце» скрыто поднимают тарифы на грузоперевозки09:17
- Что вредит зубам: 5 неочевидных причин09:01
- Россия готовит план по заселению аннексированного Крыма: стали известны громкие подробности08:48
- Ошеломляющие кадры: на шоу талантов партнер не удержал гимнастку, и она рухнула головой в огонь (ВИДЕО)08:29
- Ученые научились определять склероз до его появления08:15
- 4 самых добрых знака зодиака08:00
- К аннексированному Крыму РФ стягивает военных: эксперт заявил о провокации07:45
- В ОРДО сообщили о состоянии жертв взрыва гранаты в Горловке07:25
- Что вредит зубам: 5 неочевидных причин09:01
- Ученые научились определять склероз до его появления08:15
- 4 самых добрых знака зодиака08:00
- Шпигуни в ОБСЄ на Донбасі: чи відмовиться місія від російських представників19:40
- Если вы любите есть помидоры, то эта информация для вас16:43
- Как предупредить болезни? 10 анализов, которые нужно сдать каждому10:15
- Как изменились правила физической идентификации переселенцев?08:22
- Надо готовиться к худшему: Бабченко выдал мощный пост о нацизме в России и том, как защититься от него Украине08:17
- Вітамін, який захистить від укусів комарів22:42
- Медики назвали причину возникновения мигреней22:15
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина
- «МГБ и скорые носятся по городу»: в Макеевке гремят взрывы и стрельба
- В Макеевке замечен состав РЖД и вагоны с пулеметчиками
- В "ДНР" громко объявили о начале наступления ВСУ: названо "неопровержимое" доказательство
- Разъяренные жители Донецка и Макеевки разгромили десятки могил боевиков – оккупанты сильно напуганы
- Жительница Донецка поражена "процветанием" "ДНР": "Это страшное зазеркалье. Моего Донецка уже нет"
- В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв
- «Любит это дело, когда в умате»: Ходаковский раскрыл жуткую правду о Захарченко
- У Захарченко заявили о скором возобновлении войны на Донбассе: под Докучаевском мощные взрывы. ВИДЕО
- Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС