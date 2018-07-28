Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля

28.07.2018 21:20

После встречи 16 июля Хельсинки президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в прессу просочилась информация, что руководитель Кремля во время беседы с главой Белого дома предложил провести референдум на Донбассе относительно статуса региона. Версий о том, что зачем это надо Путину, много. А официальное международное мнение по этому поводу – однозначно: новый план РФ не пройдет!



Вот, что пишет по этому поводу dnews.dn.ua



Предложение Кремля подтвердили анонимно и официально



О предложении Кремля касательно нового референдума на Донбассе (первый фейковый образца мая 2014-го фактически положил начало войне) сообщило агентство Bloomberg. Со ссылкой на двух собеседников, которые якобы присутствовали на заседании с участием российского президента. Подчеркивалось, что Путин во время встречи с Трампом в Хельсинки якобы предложил провести под эгидой международного сообщества референдум на Донбассе относительно статуса региона. Также отмечалось, что президент США попросил российского коллегу не обсуждать эту идею на совместной пресс-конференции после встречи. Мол, нужно все обдумать.



Позже агентство "Интерфакс" со ссылкой на российский информированный источник сообщило: замысел провести референдум на Донбассе обсуждается в Кремле вполне серьезно. Якобы "такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем, чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников минского процесса". Суть в том, пояснял источник, чтобы жители Донбасса "законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права".



Издание Financial Times, ссылаясь на некую особу, приближенную к Владиславу Суркову (помощник президента РФ и куратор "ДНР" и "ЛНР"), сообщило, что все должно произойти под эгидой ООН. "С Россией процесс будет мало связан, никто не говорит о присоединении территории к РФ", – утверждал источник.



Позже наличие идеи о референдуме на Донбассе подтвердил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Это предложение обсуждалось, пока реакции нет", – заявил он, говоря о двусторонних переговорах Трампа и Путина в Хельсинки.



Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова так аргументировала этот кремлевский план: "Если международное сообщество и, в первую очередь, США не смогли заставить Киев выполнить Минские договоренности, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса".



Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин уверял, что "референдумную идею" намерены обсудить на этой неделе на уровне политдиректоров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) во время встречи в Берлине.



Вскоре после встречи Путина и Трампа в Хельсинки начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (один из идеологов "гибридной войны", участвовал в аннексии Крыма и разжигании войны на Донбассе) совместно с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым провели переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель (члены "нормандской четверки"). По мнению политологов, посланцы Кремля пытались "продавить" идею о референдуме на Донбассе.



Чего добивается Путин



Эксперты акцентируют, что планы Путина вовсе не так просты, как может показаться на первый взгляд.



На поверхности – попытка с помощью некоего референдума придать неподконтрольным территориям относительно официальный статус и повесить эту "гирю" на Украину, затормозив (а то и сделав невозможными) евроустремления страны и путь в НАТО.



"План Путина состоит в том, чтобы, вернуть эти территории в состав Украины, но на российских условиях. Речь идет о так называемой автономии, и суть ее в том, что фактически "Л-ДНР" сохраняют самостоятельность, но формально входят в состав Украины. Украина платит за их содержание, но реально они подчиняются Москве. Думаю, что ни нынешнее, ни будущее руководство Украины на это не пойдет", – поясняет председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.



Публицист и аналитик Виталий Портников предполагает, что высказанную Путиным идею о "референдуме" специально "слила" российская сторона. Таким образом, по его мнению, Кремль пытался продемонстрировать, что Трамп идею не отверг и готов над ней размышлять. Эксперт уверен, что РФ стремится к нормализации отношений с США, но при условии восстановления своего влияния на Украину. В том числе, путем сохранения контроля над неподконтрольным Донбассом. О возвращении аннексированного Крыма российские власти даже говорить не хотят.



Портников считает, что референдум "от Кремля" на Донбассе не только легитимизирует там российское присутствие, но и даст возможность Трампу сохранить лицо, "сдав" Украину (мол, народ свое слово сказал). После чего президент США сможет договариваться с РФ по куда более интересным для него вопросам (Сирия, Иран, КНДР).



"А то, что народ "захочет", думаю, всем ясно. На таком "референдуме" 90% участников "проголосует" хоть за независимость, хоть за присоединение, хоть за полет на Марс всем Донбассом. Что напишут в бюллетене, за то и "проголосуют"… Такие предположения – как ржавчина, которая разъедает сталь. И не только сталь международного признания территориальной целостности Украины, но и сталь самого отношения украинцев к этой целостности", – подчеркивает аналитик.



Директор Фонда "Демократические инициативы" им. Кучерива Алексей Гарань считает, что Путин решил сыграть на неопытности Трампа, как политика. "Он предлагает это Трампу, как человеку, который в этом не очень опытен, и не очень разбирается. Он говорит в расчете на то, что Трамп развесит уши, и можно будет навешать ему лапшу: "Дональд, ну, давай проведем референдум, спросим, что думают люди?"…Это расчет на неопытность Трампа в международных вопросах. На то, что Трамп воспринимает в целом международную политику, как бизнесмен, импульсивно и непредсказуемо", – высказался Гарань.



Аналитик Олеся Яхно-Белковская, комментируя очередное "гибридное предложение" Путина, считает, что оно могло преследовать следующие цели:



снять с РФ ответственность за войну и оккупацию;

выйти из Минских соглашений, по отношению к которым Украина и Запад придерживаются подхода "вначале безопасность, потом – политика" (миротворческая миссия ориентирована именно на выполнение, прежде всего, пунктов по безопасности), попытаться изменить логику Украины и Запада "вначале демилитаризация, потом – политические шаги" на логику "политические шаги без демитаризации", чтобы ещё больше усложнить ситуацию;

"впарить" Украине оккупированные территории на своих условиях или же перейти от оккупации к аннексии, ссылаясь якобы на "волеизъявление".

"В любом случае, такая инициатива – беперспективна. Законодательство Украины не предусматривает возможности проведения региональных референдумов об отделении какого-то региона. Изменение границ Украины как унитарного государства может решаться только на всеукраинском референдуме. Кроме того, последовательность, на которой настаивает Украина "прекращения огня, разоружение боевиков, демилитаризация оккупированной территории, и только потом – политическое регулирование" – принципиальна. Обратная логика может привести или к политическому кризису, или к распространению войны на всю Украину", – акцентирует Яхно-Белковская.



Жесткая реакция мира



Реакция официального Киева на идею Москвы была прогнозируемой. Так, глава украинского МИД Павел Климкин по поводу "кремлевского" референдума заявил: "По этой дерзости скажу коротко: никто, буквально никто не верит в любую возможность свободного и честного волеизъявления на Донбассе в условиях российской оккупации. Что касается политических и юридических аспектов – всем и так все понятно. Но одну вещь стоит четко уяснить: Россию Донбасс совершенно не интересует, и наши, украинские граждане на Донбассе, конечно, тоже. Вспомните русские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода "репетиция", которую кремлевский режим проталкивает, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся!"



Аналогичную точку зрения высказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. "Никаких референдумов под дулами автоматов и размещенными под школами и детсадами оккупированного Донецка и Луганска российскими танками; никаких референдумов, организованных на территориях, где 4 года мозги гражданам промывают российская пропаганда и "лайфньюсы", которые запугивают людей "фашистами и хунтой"; никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях не будет", – заявила она.



По словам Геращенко, 25 июля на встрече в Минске украинская сторона напомнила россиянам, что проведение иностранным государством референдума на территории другого суверенного государства, является тяжким международным преступлением. "Россия одно такое преступление уже осуществила в Крыму. Не стоит повторять на Донбассе", – напомнила первый вице-спикер.



Важно, что официальные представители США и Европы высказались в том же ключе. "Администрация не рассматривает поддержку референдума в Ввосточной Украине. Подобный референдум был бы нелегитимным", – отметил спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт.



Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер также подчеркнул: "В условиях, когда у украинского правительства нет контроля над этими территориями, люди живут в опасности, не имеют свободы передвижения, есть люди, которые оттуда выехали, – никакого референдума не может там быть, он не будет иметь легитимности. Именно поэтому США и все другие отвергают предложение каких-либо референдумов".



Ну, а "вишенкой на торте" стала "Крымская декларация", подписанная 25 июля госсекретарем США Майклом Помпео. В ней, в частности, отмечается: "Россия своим вторжением в Украину в 2014 году и попыткой аннексии Крыма стремилась подорвать основной международный принцип, разделяемый демократическими государствами: ни одна страна не может изменить силой границы другой… Соединенные Штаты подтверждают, что их государственной политикой является отказ признать претензии Кремля на распространение его суверенитета на территории, захваченные силой, с нарушением международного права".



"Крымскую декларацию" уже поддержали министерства иностранных дел ведущих европейских стран.



Чем сердце успокоится



В усилении отрицания идеи референдума западными странами и, прежде всего, Штатами уверен и украинский дипломат Вадим Трюхан. "Я думаю, что из этого ничего не получится из-за того, что в Конгрессе республиканцы и демократы ничего не хотят России дарить. Хотя Трамп бы мог на это согласиться с тем, чтобы избавиться и получить за Украину какие-то уступки в других моментах", – считает он.



Что может сделать Россия в такой ситуации, по мнению дипломата, так это провести выборы в "Л-ДНР", и не только выборы. "Учитывая то, что в Луганске вообще непонятный глава, и неизвестна ситуация с Захарченко [в "ДНР"], поэтому, скорее они пойдут на выборы, а под них могут какой-то опрос провести. На выборы они могут пригласить депутатов французского парламента, немецкого, итальянского, где в России есть поддержка. Где-то сотня депутатов в них наберется. Но это скорее политическая демонстрация, однако, которая заработает как часть медийной кампании", – заключил Трюхан.



По мнению замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, озвучивание Путиным идеи о референдуме может говорить о поиске Москвой путей выхода из Донбасса. Замминистра акцентировал, что подобных "предложений Кремля будет еще не одно, и не два-три, разного рода". "Я думаю, что не стоит концентрировать внимание на кремлевских предложениях. Позиция Украины поддержана Европейским Союзом, США, Канадой – это Минские договоренности. Главная проблема в том, что Российская Федерация их не придерживается", – резюмировал Тука.