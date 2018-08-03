Мариупольские полицейские вернули домой маленьких путешественников, - ФОТО

03.08.2018 17:01

В Мариуполе двое несовершеннолетних детей ушли из дома на пляж, не предупредив родителей.

Как сообщили в пресс-службе Центрального отдела полиции, на линию 102 поступило сообщение, что на одном из местных пляжей гуляют двое несовершеннолетних детей без присмотра.

На место выехали сотрудники ювенальной превенции Приморского отделения полиции.

Как оказалось, 10-летний мальчик и его 8-летняя сестра гуляли в своем дворе, а потом решили пойти на море. Родители в это время даже не догадывались, где их дети.

Инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу со всеми членами семьи, а несовершеннолетним рассказали о возможных последствиях такого поступка.

Был составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Отметим, что это уже не первый случай, когда маленькие мариупольцы без спроса отправляются на море. Так, в мае 6-летняя девочка гуляла во дворе, а затем пошла к морю, где была найдена полицейскими.

Источник: https://www.0629.com.ua

