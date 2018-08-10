До 8 лет тюрьмы за смерть слесаря получат мастер и машинист крана МК «Азовсталь»

10.08.2018 15:27

До 8 лет тюрьмы могут получить мастер и машинист крана АО МК «Азовсталь» за невыполнение правил безопасности во время выполнения работ повышенной опасности, что привело к гибели одного из работников предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры Мариуполя. Соответствующий обвинительный акт уже направлен на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд Мариуполя.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в августе 2016 года на территории конверторного цеха АО МК «Азовсталь» во время подъема грузозахватного устройства краном один из крюков зацепился за конструкцию стенда. Вследствие натяжения стропа крюк соскочил и улетел в сторону слесаря-ремонтника, который от полученной тяжелой травмы скончался», - говорится в сообщении.

Также было установлено, что погибший 50-летний работник предприятия был допущен к выполнению работ без соответствующей квалификации (разряда), что также является грубым нарушением требований Закона Украины «Об охране труда».

Действия мастера и машиниста крана были квалифицированы по части 2 статьи 272 «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью» УК Украины. После истечения срока основного наказания они будут лишены права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Окончательное решение относительно меры пресечения будет известно после окончания судебного процесса.

Ранее сообщалось, что в начале августа этого года в коксовом цехе «Азовстали» два работника получили травмы, один из них скончался. А на комбинате им. Ильича сотрудник одной подрядной организации упал с большой высоты и разбился насмерть.

Источник: https://zi.dn.ua