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Архив - Донецкая область

Новая телевышка покроет вещанием всю Донецкую область

15.08.2018 17:50
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Новая телевышка покроет вещанием всю Донецкую область

На территории Селидовского городского совета начато строительство ретрансляционной телевышки. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил губернатор Александр Куць.

По словам руководителя области, она будет покрывать украиноязычными телерадиоканалами территорию всей Донецкой области, в том числе и временно не подконтрольную ее часть.

«Уже расчистили площадку под строительство, сейчас закладывают фундамент под опоры и вскоре приступят к сборке металлических конструкций», — пишет Александр Куць.

По словам гендиректора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Петра Семерея, по плану работы должны быть завершены до конца ноября.

Строительство башни ведется внебюджетными средствами. Донецкая военно-гражданская администрация будет максимально способствовать реализации этого проекта.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Донецкая область, радиоволны, телевышка
 
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