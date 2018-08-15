- Это унизительно! В России хотят давать гражданство жителям Донбасса, но при одном условии18:20
- В ОРЛО прогремел взрыв: у оккупантов огромные потери18:04
- Новая телевышка покроет вещанием всю Донецкую область17:50
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт17:00
- Адский огонь под Новоазовском: у боевиков тяжелые потери15:15
- Безлер рассказал о развале "ДНР" и ситауции с Захарченко13:00
- Житель Славянска рассказал о преступлениях боевиков. Убивали священников10:00
- Мариуполь в серьезной опасности! Возможен захват города09:16
- 100 дней Операции объединенных сил: чем ООС отличается от АТО09:00
- «3000 рабочих мест»: в ОРДО сделали заявление по «запуску» «Стирола»08:12
Новая телевышка покроет вещанием всю Донецкую область
На территории Селидовского городского совета начато строительство ретрансляционной телевышки. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил губернатор Александр Куць.
По словам руководителя области, она будет покрывать украиноязычными телерадиоканалами территорию всей Донецкой области, в том числе и временно не подконтрольную ее часть.
«Уже расчистили площадку под строительство, сейчас закладывают фундамент под опоры и вскоре приступят к сборке металлических конструкций», — пишет Александр Куць.
По словам гендиректора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Петра Семерея, по плану работы должны быть завершены до конца ноября.
Строительство башни ведется внебюджетными средствами. Донецкая военно-гражданская администрация будет максимально способствовать реализации этого проекта.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, радиоволны, телевышка
- "ЕВРО" на крови: на акции в защиту животных публично казнили собаку
- Донецкий губернатор: Строительство дорог для Евро - это хорошо, но ремонтировать старые тоже надо
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- Донецк ищет, куда "пристроить" старые троллейбусы
- В Донецке встретятся представители консульских служб
- Рынок замер
- Это унизительно! В России хотят давать гражданство жителям Донбасса, но при одном условии18:20
- В ОРЛО прогремел взрыв: у оккупантов огромные потери18:04
- Новая телевышка покроет вещанием всю Донецкую область17:50
- ВСУ разгромили боевиков под Луганском: взорван еще один опорный пункт в окрестностях Желобка17:27
- Тымчук: у боевиков «ЛНР» серьезный дефицит кадров17:10
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт17:00
- У боевиков "ЛНР" взорвался склад боеприпасов: 14 погибших и раненых, сгорели 4 БМП15:45
- Адский огонь под Новоазовском: у боевиков тяжелые потери15:15
- Боевики «ЛНР» начали «охоту» на украинских патриотов14:30
- Безлер рассказал о развале "ДНР" и ситауции с Захарченко13:00
- Это унизительно! В России хотят давать гражданство жителям Донбасса, но при одном условии18:20
- В ОРЛО прогремел взрыв: у оккупантов огромные потери18:04
- Новая телевышка покроет вещанием всю Донецкую область17:50
- Потеря субсидии: что будет, если вы сменили работу или у вас выросла зарплата17:39
- ВСУ разгромили боевиков под Луганском: взорван еще один опорный пункт в окрестностях Желобка17:27
- Тымчук: у боевиков «ЛНР» серьезный дефицит кадров17:10
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт17:00
- В Украине призывают немедленно прекратить ж/д сообщения с Россией16:45
- Эксперт рассказал, как сильно зависит Украина от падения российского рубля и чего ждать украинцам16:32
- Скоро на свободе: Суд принял решение по организаторам «Одесской народной республики»16:15
- Будьте осторожны! Эти подарки лучше не принимать, они приносят беду11:45
- 3 самых интеллектуальных знака зодиака09:45
- В Україні заборонили популярний препарат09:30
- Почему стоит исключить арбуз из своего рациона: 5 причин08:30
- Врачи назвали самые вредные утренние ритуалы07:35
- Новые исследования о жизни после смерти16:34
- Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мариуполе16:16
- «Черный сигнал»: ученые разгадали секрет смерти человека14:40
- Медовый Спас-2018: главные приметы и традиции праздника13:57
- Аллергикам на заметку: чего стоит опасаться в августе22:48
- Под Мариуполем начался ад: ООС переведена в усиленный режим
- В Луганской облгосадминистрации началась настоящая война
- Украинских водителей начнут штрафовать как в Европе
- Кремль пригнал на Донбасс "Былину": ОБСЕ обнаружила у "Л/ДНР" экспериментальное оружие России
- «Будет по 200»: в оккупированном Донецке резко взлетел курс доллара
- "С самого утра "птичка" прилетела", - появились кадры дымящейся техники врага под Донецком
- Жители ОРДО напуганы печальными фото из Донецка: "Такого мора никогда не было, значит у нас все реально плохо"
- "Целую ночь в чувство приводили", - бойцы ООС устроили врагу "сплошную ответку"
- «Ад под Мариуполем»: войска ООС приведены в усиленный режим
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры