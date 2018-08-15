Новая телевышка покроет вещанием всю Донецкую область

15.08.2018 17:50

На территории Селидовского городского совета начато строительство ретрансляционной телевышки. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил губернатор Александр Куць.

По словам руководителя области, она будет покрывать украиноязычными телерадиоканалами территорию всей Донецкой области, в том числе и временно не подконтрольную ее часть.

«Уже расчистили площадку под строительство, сейчас закладывают фундамент под опоры и вскоре приступят к сборке металлических конструкций», — пишет Александр Куць.

По словам гендиректора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Петра Семерея, по плану работы должны быть завершены до конца ноября.

Строительство башни ведется внебюджетными средствами. Донецкая военно-гражданская администрация будет максимально способствовать реализации этого проекта.

Источник: https://zi.dn.ua