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Жители Енакиево жалуются на тяжелую санэпидемическая ситуацию в городе
Жители временно оккупированного Енакиево страдают от ситуации в городе. Кроме разбитых танками дорог, в городе резко ухудшилась санэпидемическая ситуация. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированного Енакиево страдают от действий, а точнее полного бездействия оккупационных «властей ДНР». Городские дороги находятся в критическом состоянии. В некоторых местах вроде бы начинают проводится дорожные работы, но это тут же стирается гусеницами танков боевиков «ДНР», едущих на полигон. Кроме того, в городе сложилась критическая санитарно-эпидемическая ситуация – из-за проблем с вывозом мусора в городе развелись насекомые-вредители.
Вот что пишут жители Енакиево в соцсетях:
«Енакиево начали делать дорогу от Веровской церкви (снимают старый асфальт) дошли до шахты Карла-Маркса сегодня. Танчики продолжают кататься полигон — Горловка. В городе в связи с поздним вывозом мусора тяжелая санэпидетмическая ситуация-тараканы толпами ходят по улице и подъездам».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Енакиево, насекомые, дороги
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