Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жители Енакиево жалуются на тяжелую санэпидемическая ситуацию в городе

30.08.2018 16:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жители Енакиево жалуются на тяжелую санэпидемическая ситуацию в городе

Жители временно оккупированного Енакиево страдают от ситуации в городе. Кроме разбитых танками дорог, в городе резко ухудшилась санэпидемическая ситуация. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированного Енакиево страдают от действий, а точнее полного бездействия оккупационных «властей ДНР». Городские дороги находятся в критическом состоянии. В некоторых местах вроде бы начинают проводится дорожные работы, но это тут же стирается гусеницами танков боевиков «ДНР», едущих на полигон. Кроме того, в городе сложилась критическая санитарно-эпидемическая ситуация – из-за проблем с вывозом мусора в городе развелись насекомые-вредители.
Вот что пишут жители Енакиево в соцсетях:
«Енакиево начали делать дорогу от Веровской церкви (снимают старый асфальт) дошли до шахты Карла-Маркса сегодня. Танчики продолжают кататься полигон — Горловка. В городе в связи с поздним вывозом мусора тяжелая санэпидетмическая ситуация-тараканы толпами ходят по улице и подъездам».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.



Теги: Донбасс, Енакиево, насекомые, дороги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх