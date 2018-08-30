Жители Енакиево жалуются на тяжелую санэпидемическая ситуацию в городе

30.08.2018 16:06

Жители временно оккупированного Енакиево страдают от ситуации в городе. Кроме разбитых танками дорог, в городе резко ухудшилась санэпидемическая ситуация. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированного Енакиево страдают от действий, а точнее полного бездействия оккупационных «властей ДНР». Городские дороги находятся в критическом состоянии. В некоторых местах вроде бы начинают проводится дорожные работы, но это тут же стирается гусеницами танков боевиков «ДНР», едущих на полигон. Кроме того, в городе сложилась критическая санитарно-эпидемическая ситуация – из-за проблем с вывозом мусора в городе развелись насекомые-вредители.

Вот что пишут жители Енакиево в соцсетях:

«Енакиево начали делать дорогу от Веровской церкви (снимают старый асфальт) дошли до шахты Карла-Маркса сегодня. Танчики продолжают кататься полигон — Горловка. В городе в связи с поздним вывозом мусора тяжелая санэпидетмическая ситуация-тараканы толпами ходят по улице и подъездам».

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