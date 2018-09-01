«Донецк взяли в кольцо террора»: Ирина Геращенко обратилась в ОБСЕ из-за блокирования НВФ пунктов пропуска

01.09.2018 22:43

Первый вице-спикер Верховной Рады и переговорщица в минском процессе Ирина Геращенко заявила, что направила письма координаторам ОБСЕ в ТКГ и гуманитарной подгруппе М. Сайдику и Т.Фришу с просьбой немедленно обратиться к представителям ОРДО — разблокировать работу КПВВ.

Об этом она написала на своей странице в соцсети.

Также Ирина Геращенко отправила письмо в представительство МККК в Украине с просьбой немедленно требовать доступа в тюрьмы в оккупированном Донбассе , где массово пытают людей.

«Получила чрезвычайно тревожную информацию по оккупированного РФ Донбасса. Идут массовые задержки и аресты граждан, боевики заблокировали работу всех КПВВ, никого не выпускают с территории оккупации. Фактически, ФСБ создала сталинские заградотряды, которые сейчас загоняют в клетку миллионы людей, окружив Донецк. Город взяли в кольцо террора», — сообщила она.

Ирина Геращенко подчеркнула, что заблокирование КППВ ухудшает гуманитарную ситуацию в регионе.

«Подчеркиваю, всю ответственность за политику безопасности и гуманитарной ситуации в Донбассе несет страна-оккупант РФ, чьи пропагандисты, обратите внимание, были на месте взрыва, за 2 минуты, первыми. Почти в прямом эфире передали инфо о гибели боевика, и за 20 минут уже крутили по всем каналам часовые панегирики. Эта территория нашпигована российскими военными и фсбшниками, которые планируют там свои спецоперации», — резюмировала Ирина Геращенко.

Источник Луганский радар