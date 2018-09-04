Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» угрожают провести мобилизацию населения

04.09.2018 11:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» угрожают провести мобилизацию населения

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» угрожают местному населению «мобилизацией» и «сборами резервистов».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главари боевиков «ДНР» и оккупационных «властей ДНР» запугивают население «мобилизацией» и «сборами резервистов». Информацию с заявлением об этом «представителя оперативного командования ДНР» Эдуарда Басурина распространяют на подконтрольных оккупационным «властям» пабликах:

«В планах это (мобилизация и сборы резервистов) всегда существует. При необходимости, если это будет нужно, этот план будет реализован в действии. Есть несколько этапов – первый, второй и третий. Может, первый и будет задействован. Нужно будет смотреть, как будет развиваться ситуация».



Теги: Донбасс, оккупация, мобилизация, ДНР, боевики, Басурин, резервисты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх