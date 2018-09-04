Последние новости раздела
- Исчерпанный материал: названа наиболее вероятная причина убийства Захарченко11:25
- Боевики «ДНР» угрожают провести мобилизацию населения11:06
- Армия РФ разжигает ситуацию на Донбассе после смерти Захарченко: ВСУ несут потери на линии фронта10:44
- В Горловке боевики «ДНР» проверяют весь городской транспорт10:25
- Боялся, что будут пытать: источник признался, что случилось со вторым телохранителем Захарченко после взрыва в "Сепаре"10:04
- Боевики «ДНР» задержали более 300 человек09:45
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 сентября09:04
- Без бюджетников и "важных" гостей из России в Донецке хоронили убитого охранника Захарченко "Славяна". ВИДЕО08:54
- Участь Захарченка была заранее предрешена. ВИДЕО08:43
- Вещие слова Кобзона: "Украинский гимн сыграет в Донецке только после моей смерти". ВИДЕО08:32
Боевики «ДНР» угрожают провести мобилизацию населения
04.09.2018 11:06
На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» угрожают местному населению «мобилизацией» и «сборами резервистов».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Главари боевиков «ДНР» и оккупационных «властей ДНР» запугивают население «мобилизацией» и «сборами резервистов». Информацию с заявлением об этом «представителя оперативного командования ДНР» Эдуарда Басурина распространяют на подконтрольных оккупационным «властям» пабликах:
«В планах это (мобилизация и сборы резервистов) всегда существует. При необходимости, если это будет нужно, этот план будет реализован в действии. Есть несколько этапов – первый, второй и третий. Может, первый и будет задействован. Нужно будет смотреть, как будет развиваться ситуация».
Теги: Донбасс, оккупация, мобилизация, ДНР, боевики, Басурин, резервисты
Читайте также:
- Стало известно о подготовке боевиков к масштабной мобилизации на Донбассе
- Битва за Донбасс: боевики несут потери, мирные граждане бегут от насильственной мобилизации
- Последние новости "ДНР": разведка придумывает танки, ученые - металлические удобрения, а психически больных лечат бесплатно
- Боевики «ДНР» в сводке сообщили о понесенных потерях
- «Басуринки»: тьма украинской техники на подступах к ДНР, сражение «азовцев» с морпехами и 30 «банд исламистов»
- Басурин: "Дальше линии обороны ДНР они не пройдут"
- Исчерпанный материал: названа наиболее вероятная причина убийства Захарченко11:25
- Боевики «ДНР» угрожают провести мобилизацию населения11:06
- Армия РФ разжигает ситуацию на Донбассе после смерти Захарченко: ВСУ несут потери на линии фронта10:44
- В Горловке боевики «ДНР» проверяют весь городской транспорт10:25
- Боялся, что будут пытать: источник признался, что случилось со вторым телохранителем Захарченко после взрыва в "Сепаре"10:04
- Боевики «ДНР» задержали более 300 человек09:45
- "Убийц Захарченко ищут, очень злые": в Луганске боевики устраивают "шмон" луганчанам и выгоняют их из автобусов09:26
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 сентября09:04
- Без бюджетников и "важных" гостей из России в Донецке хоронили убитого охранника Захарченко "Славяна". ВИДЕО08:54
- Участь Захарченка была заранее предрешена. ВИДЕО08:43
- Исчерпанный материал: названа наиболее вероятная причина убийства Захарченко11:25
- Боевики «ДНР» угрожают провести мобилизацию населения11:06
- Армия РФ разжигает ситуацию на Донбассе после смерти Захарченко: ВСУ несут потери на линии фронта10:44
- В Горловке боевики «ДНР» проверяют весь городской транспорт10:25
- Шовковский стал тренером сборной Украины10:15
- Боялся, что будут пытать: источник признался, что случилось со вторым телохранителем Захарченко после взрыва в "Сепаре"10:04
- Домашнее видео поющего Ляшко порвало Интернет (ВИДЕО)09:55
- Боевики «ДНР» задержали более 300 человек09:45
- В Украине запустили проект электронного чека09:35
- "Убийц Захарченко ищут, очень злые": в Луганске боевики устраивают "шмон" луганчанам и выгоняют их из автобусов09:26
- Эти утренние привычки помогут похудеть быстрее22:41
- Врачи рассказали, какое хобби может продлить жизнь22:13
- Защитить артерии от атеросклероза помогут эти продукты18:20
- Супрун рассказала, какие вирусы начнут атаковать украинцев уже в октябре16:01
- Мармелад выводит токсины из организма10:00
- Какие болезни человека лечит кошка09:17
- Как помочь ребенку привыкнуть к школьному графику08:15
- Медики рассказали, какие болезни можно лечить фруктотерапией21:15
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья14:45
- Лікарні без лікарів: Супрун вводить чергове «покращення»14:10
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко
- Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"
- CМИ: раненый при подрыве Захарченко "министр" Тимофеев не выжил – громкие подробности смерти "Ташкента"
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО
- В Донецке сообщили сенсационные подробности последних минут Захарченко
- «Должен был уйти»: Гиркин озвучил возможную версию устранения Захарченко