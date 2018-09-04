Боевики «ДНР» угрожают провести мобилизацию населения

04.09.2018 11:06

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» угрожают местному населению «мобилизацией» и «сборами резервистов».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главари боевиков «ДНР» и оккупационных «властей ДНР» запугивают население «мобилизацией» и «сборами резервистов». Информацию с заявлением об этом «представителя оперативного командования ДНР» Эдуарда Басурина распространяют на подконтрольных оккупационным «властям» пабликах:

«В планах это (мобилизация и сборы резервистов) всегда существует. При необходимости, если это будет нужно, этот план будет реализован в действии. Есть несколько этапов – первый, второй и третий. Может, первый и будет задействован. Нужно будет смотреть, как будет развиваться ситуация».