Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Старобешево ставят «поминальные столики» - поминать главаря «ДНР» Захарченко

04.09.2018 13:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Старобешево ставят «поминальные столики» - поминать главаря «ДНР» Захарченко

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» и российские оккупанты пытаются создать видимость «скорби». Для этого в населенных пунктах ставят «поминальные столики».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, оккупационные «власти ДНР» разослали во временно оккупированные населенные пункты разнарядку установить «поминальные столики» с фото главаря «ДНР» Александра Захарченко и лампадками, чтобы люди «могли проститься». Об «очередях» желающих «прощаться» не сообщается. «Чиновники от ДНР» должны предоставить фотоотчеты о проделанной работе.

Вот сто пишут жители Старобешево в соцсетях:

«Старобешево. Сегодня разослали указания по всем горсоветам и сельсоветам установить что то типа поминального столика с фото Захарченко и ломпадкой. Якобы чтобы люди могли прийти и проститься).Естественно с фотоотчетом на вверх».



Теги: Россия, Донбасс, Старобешево, поминальный день, оккупация, ДНР, Захарченко, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх