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В Старобешево ставят «поминальные столики» - поминать главаря «ДНР» Захарченко
На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» и российские оккупанты пытаются создать видимость «скорби». Для этого в населенных пунктах ставят «поминальные столики».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, оккупационные «власти ДНР» разослали во временно оккупированные населенные пункты разнарядку установить «поминальные столики» с фото главаря «ДНР» Александра Захарченко и лампадками, чтобы люди «могли проститься». Об «очередях» желающих «прощаться» не сообщается. «Чиновники от ДНР» должны предоставить фотоотчеты о проделанной работе.
Вот сто пишут жители Старобешево в соцсетях:
«Старобешево. Сегодня разослали указания по всем горсоветам и сельсоветам установить что то типа поминального столика с фото Захарченко и ломпадкой. Якобы чтобы люди могли прийти и проститься).Естественно с фотоотчетом на вверх».
Теги: Россия, Донбасс, Старобешево, поминальный день, оккупация, ДНР, Захарченко, соцсети
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