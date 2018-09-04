В Старобешево ставят «поминальные столики» - поминать главаря «ДНР» Захарченко

04.09.2018 13:06

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» и российские оккупанты пытаются создать видимость «скорби». Для этого в населенных пунктах ставят «поминальные столики».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, оккупационные «власти ДНР» разослали во временно оккупированные населенные пункты разнарядку установить «поминальные столики» с фото главаря «ДНР» Александра Захарченко и лампадками, чтобы люди «могли проститься». Об «очередях» желающих «прощаться» не сообщается. «Чиновники от ДНР» должны предоставить фотоотчеты о проделанной работе.

Вот сто пишут жители Старобешево в соцсетях:

«Старобешево. Сегодня разослали указания по всем горсоветам и сельсоветам установить что то типа поминального столика с фото Захарченко и ломпадкой. Якобы чтобы люди могли прийти и проститься).Естественно с фотоотчетом на вверх».