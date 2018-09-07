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Киев считает "выборы" в ОРДЛО угрозой Минску-2
"Выборы" в "ДНР" и "ЛНР", намеченные на ноябрь, могут поставить крест на минском процессе, считает Кучма.
"Выборы" в так называемых "ДНР" и "ЛНР" полностью противоречат минским соглашениям. Об этом в пятницу, 7 сентября, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма, сообщает Интерфакс-Украина.
"Это решение полностью противоречит минским соглашениям. Это очень серьезный шаг, который может поставить крест на минском процессе", - сказал он.
Кроме того, Кучма отметил, что решение о "выборах" в ОРДЛО не могло быть принято без согласования с российской стороной и выразил надежду, что это решение может быть пересмотрено.
Кучма также добавил, что "выборы" в ОРДЛО "не в интересах Украины, РФ и тех, кто участвует в минском процессе".
Ранее сегодня стало известно, что в "ДНР" во второй раз после гибели Александра Захарченко сменился "и.о. главы республики". После Дмитрия Трапезникова им стал Денис Пушилин.
Также донецкие "депутаты" назначили дату внеочередных "выборов" главы "ДНР" и "парламента". Они состоятся 11 ноября.
На этот же день намечены "выборы" и в "ЛНР"
Источник : https://korrespondent.
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