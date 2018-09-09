Из города роз – в город-кладбище: Реакция соцсетей на памятный камень Захарченко в Донецке

09.09.2018 12:58

В неподконтрольном украинской власти Донецке возле кафе «Сепар», где был убит «глава ДНР» Александр Захарченко, установили памятный камень.

Как уточняют местные интернет-ресурсы, камень установлен сослуживцами Захарченко. Также на нем отмечен Вячеслава Доценко – телохранитель «главы ДНР», который также скончался в результате взрыва в кафе.

Мнения дончан по поводу закладки камня разделились, в основном дискутировали о личности Захарченко и о будущем «ДНР»:

Дмитрий: «Ну нет и нет, Господи, хватит делать из этого такую огромную трагедию, для кого вы этот цирк разводите?»;

Сергей: «Может, хватит его боготворить, ну умер, и все тут. Каждый день кто-то умирает, не превращать же из-за каждого такого случая город роз в город кладбище»;

Марина: «Для этого и придумано кладбище. Не стоит этим город засорять. Вообще ни к чему.... У нас в городе теперь куда не плюнь, кругом мемориальные доски, камни. Город есть город, а хотите принести цветок – едьте на кладбище или в церкви свечку поставьте»;

Татьяна: «Ага. Может и памятники ВОВ снести? Люди жизни отдают за ваши и за мир, а вы...»;

Мария: «Ну, блин вы и сравнили – ВОВ и этот балаган, Татьяна, а что он сделал? Поджал бизнес под себя, обокрал республику, бухал по кабакам.....наградил себя медалями и стал "мифическим героем"? Просветите... Что он сделал? Я лично знаю людей, которых он приказал уволить с завода, и это далеко не один человек, только за то, что они требовали выплатить им задолженности»;

«ВуАл»: «Татьяна, то что происходит на границе между ДНР и Украиной (ситуация на КПП "ДНР", которую Захарченко так и не решил – прим. ред.) это по Вашему норма? Все хорошо там?»;

Татьяна: «Ребят, никто его не боготворит. Люди просто восхищались тем, как он смог взять под контроль все наше государство, буквально все сферы: и военную и социальную, экономическую... Как он вникал буквально во все. Я лично писала письма "недовольства" и в короткие сроки получала вменяемый ответ. В последние месяцы, казалось, все стало налаживаться. Люди просто обеспокоены тем, что будет дальше и кто, сможет все контролировать хотя бы не хуже него»;

Ольга: «Хорошим он был или плохим не нам судить. Никто кроме него не решился с 2014 года возглавить республику, на нем все таки лежала большая ответственность как за нашу мирную жизнь…. Нам всем будет его не хватать. Я думаю, такого главы республики больше уже не будет»;

Пелагея: «Ольга, он что, за идею возглавил ее? Там на деньгах интерес построен был. Он что, как и народ ДНР жил в обычной квартире, ездил на ланосе или велосипеде и питался на 5000-6000 рублей? Возглавил, потому что жить хорошо хотел»;

Дмитрий: «Из нас никто не просил отдавать свои жизни. Они могли просто-напросто не приходить сюда со своим референдумом и мы бы жили как и раньше, а теперь они устроили эту войну и делают из себя героев»;

Андрей: «Я, конечно, извиняюсь, но глава герой. Посмертно. Он реально своей смертью сделал гораздо больше полезного для республики, чем при жизни. И это только начинают доказывать. Дальше больше...»;

Светлана: «Что теперь с нами будет? Еще и этого Пушилина поставили(((».

Источник Донецкие новости