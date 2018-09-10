Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"

10.09.2018 14:47

Российский главарь "ДНР" Денис Пушилин, который возглавил оккупированную часть Донбасса после убийства Захарченко, в интервью российским СМИ дал понять, что по плану Москвы примирение и возвращение оккупированной территории в состав Украины может затянуться на десятилетия.

Об этом он сообщил в интервью подконтрольному Кремлю изданию Russia Today. Пушилин заявляет, что убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко было терактом, который якобы провели украинские спецслужбы. При этом технические моменты в ликвидации Захарченко дают основания полагать, что убийство спланировано и осуществлено профессионалами самого высокого уровня, сообщает "Российский Диалог".

Более того, Пушилин заявляет, что абсолютное большинство людей на оккупированной части Донбасса, как и сам Захарченко, являются "антипроукраинскими представителями", при этом примирение с Украиной, по мнению представителя Кремля, затянется на десятилетия. После этого теракта шансы проукраинских сил влиться в политический процесс в непризнанных республиках "практически равны или приближаются к нулю", сказал Пушилин. Напомним, новый главарь "ДНР" Пушилин в первый же день после назначения на пост провел чистки в рядах боевиков, многие из которых оказались на улице. Добавим, с поста "министра" был изгнан и террорист Ташкент – правая рука уничтоженного Захарченко.



Источник: www.dialog.ua