- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР" 14:47
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой демонстративно угрожают людям14:30
- Пушилин рассказал новые подробности смерти главаря «ДНР»13:50
- ПУШИЛИН ОБЪЯВИЛ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «ПАРЛАМЕНТА ДНР»13:15
- «Устраняет главарей ЛДНР».В РФ задержали боевика «ИГИЛ», «работавшего на СБУ»12:48
- Без звания убрали: в сети посмеялись над откровениями обиженного Стрелкова12:00
- «Я стану «батей»: вдова Захарченко призвала боевиков к дисциплине10:47
- В «МВД ДНР» прокомментировали взрывы в Донецке09:45
- Ситуация на КПВВ: больше всего машин на «Майорске»09:40
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности 09:30
Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
Российский главарь "ДНР" Денис Пушилин, который возглавил оккупированную часть Донбасса после убийства Захарченко, в интервью российским СМИ дал понять, что по плану Москвы примирение и возвращение оккупированной территории в состав Украины может затянуться на десятилетия.
Об этом он сообщил в интервью подконтрольному Кремлю изданию Russia Today. Пушилин заявляет, что убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко было терактом, который якобы провели украинские спецслужбы. При этом технические моменты в ликвидации Захарченко дают основания полагать, что убийство спланировано и осуществлено профессионалами самого высокого уровня, сообщает "Российский Диалог".
Более того, Пушилин заявляет, что абсолютное большинство людей на оккупированной части Донбасса, как и сам Захарченко, являются "антипроукраинскими представителями", при этом примирение с Украиной, по мнению представителя Кремля, затянется на десятилетия. После этого теракта шансы проукраинских сил влиться в политический процесс в непризнанных республиках "практически равны или приближаются к нулю", сказал Пушилин. Напомним, новый главарь "ДНР" Пушилин в первый же день после назначения на пост провел чистки в рядах боевиков, многие из которых оказались на улице. Добавим, с поста "министра" был изгнан и террорист Ташкент – правая рука уничтоженного Захарченко.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, Пушилин
- Мнение: в минской битве за Донбасс Путин провернул хитроумную КГБистскую операцию
- Нужна оборона: назван регион Украины, который Россия рискнет "прорвать"
- В Украине рассказали, чего ожидать от России в "Л/ДНР"
- "Вы украли — мы у вас конфискуем" - Порошенко принял решение в отношении угля, добытого в "ЛДНР"
- Война с Украиной неизбежна: как только вы "сдадите" Киеву Донбасс, они сразу же очень жестко предъявят свои права на Крым! – Гиркин-Стрелков. ВИДЕО
- Почему в ДНР-ЛНР тупо продолжают пугать народ, а Украина затягивает Минский процесс
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой демонстративно угрожают людям14:30
- Пушилин рассказал новые подробности смерти главаря «ДНР»13:50
- ПУШИЛИН ОБЪЯВИЛ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «ПАРЛАМЕНТА ДНР»13:15
- «Устраняет главарей ЛДНР».В РФ задержали боевика «ИГИЛ», «работавшего на СБУ»12:48
- Без звания убрали: в сети посмеялись над откровениями обиженного Стрелкова12:00
- «Я стану «батей»: вдова Захарченко призвала боевиков к дисциплине10:47
- В «МВД ДНР» прокомментировали взрывы в Донецке09:45
- Ситуация на КПВВ: больше всего машин на «Майорске»09:40
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности 09:30
- В соцсети сообщили о трениях между Пасечником и Пушилиным09:00
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой демонстративно угрожают людям14:30
- Число выехавших из-за химатаки в Крыму резко возросло14:15
- Пушилин рассказал новые подробности смерти главаря «ДНР»13:50
- "Путин вор", 1000 задержанных и сумасшедший Жириновский: итоги дня выборов в России13:35
- ПУШИЛИН ОБЪЯВИЛ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «ПАРЛАМЕНТА ДНР»13:15
- Тарифы «Укрпочты» на доставку писем поднялись на 40%13:03
- «Устраняет главарей ЛДНР».В РФ задержали боевика «ИГИЛ», «работавшего на СБУ»12:48
- Разрушители мифов. 5 медицинских вымыслов, которые опровергли в Минздраве12:33
- Субсидия на коммунальные услуги. Что изменилось?12:15
- Без звания убрали: в сети посмеялись над откровениями обиженного Стрелкова12:00
- Когда нельзя смотреть в окно: четыре приметы11:30
- Медики объяснили, почему вредно спать на животе10:03
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- «Народ-победун» О том, почему Россия будет соревноваться с нами даже в глупости17:32
- Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь16:08
- Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"21:04
- Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала19:38
- Тревожный сигнал: на какое смертельно опасное заболевание указывает храп18:45
- Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф16:38
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва