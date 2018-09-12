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Константиновским детям угрожает смертью таинственная Момо
На экранах телефонов появляется полуживотное – полуженщина с выпученными глазами, широким ртом и лапами птицы.
Еще свежи у многих родителей в памяти жуткие истории, связанные с группами смерти, в частности «Синий кит», а уже появились новые зловещие развлечения. И, как правило, рассчитаны они на слабую детскую психику, на которую легко повлиять запугиванием и угрозами. Под таким воздействием ребенок или подросток склонен совершить суицид. Ведь не случайно в списке контактов с новой игрой находятся дети от 8 до 11 лет.
Недавно в социальных сетях появились переписки константиновских мамочек, обеспокоенных зловещей игрой. Мама девятилетней малышки написала о том, что ее дочери на мобильных телефон поступили звонки из неизвестного номера. Мама сама подняла трубку. Женщина специально хранила молчание, но услышала по телефону странные слова, которые словно кто-то прошипел: «Я Момо, немедленно подпишись на мой канал, иначе тебе конец».
Дочь в это время находилась рядом с мамой и услышала весь разговор. От страха девочка задрожала и начала плакать.
Мама начала отвечать Момо, но на той стороне связь прекратилась. Взволнованная женщина стала обзванивать другие неизвестные номера. Трубку поднимали дети и сразу клали, услышав голос взрослого человека.
Тогда мама пошла в школу, стараясь выяснить, уж не одноклассники ли решили подшутить подобным образом над ее дочерью. Но так ничего и не узнала, дети хранили молчание.
Мама, которая сейчас переживает за дочь, обеспокоена и за судьбы других детей Константиновки. Момо звонила с таких номеров: 050-64-07-863; 095-72-19-529.
Другой 10-летней жительнице города звонки с угрозами смерти поступили на Viber, но уже с других номеров.
Ситуацией заинтересовались в Константиновском отделении полиции. Как отметил на последнем брифинге с журналистами Артем Кузнецов, правоохранители проведут расследования и постараются выяснить кто скрывается под таинственным именем и звонит на телефоны юных жителей города. Правоохранители просят граждан внимательно относиться к подобным звонкам и сообщать о них в полицию.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Константиновка, дети, мобильная связь, угрозы
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