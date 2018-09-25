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В больнице скончалась женщина, которую на пешеходном переходе сбила капрал патрульной полиции из Мариуполя.ВИДЕО
66-летняя женщина, которую в воскресенье на пешеходном переходе в Волновахе сбил автомобиль патрульной полиции из Мариуполя, скончалась сегодня утром в районной больнице.
Данную информацию 0629 подтвердили в пресс-службе Национальной полиции Донецкой области.
Известно, что пострадавшая – жительница Новотроицкого района. В результате наезда она оказалась в коме. Также женщина получила отрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и контузию. Медики боролись за ее жизнь, но тщетно.
За рулем патрульного авто находилась 21-летняя капрал из Мариуполя. По данным пресс-службы патрульной полиции Донецкой области, ДТП произошло 23 сентября в 11:00. Полицейская, которая управляла транспортным средством, сразу же прошла медосвидетельствование, которое показало, что она была трезвая.
В Сети также появилась запись с видеорегистратора патрульного автомобиля, на котором видно, что водитель даже не снизила скорость во время движения.
Глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сразу же отреагировал на происшествие на своей странице в «Фейсбук».
«Состояние опустошенности. Произошла трагедия, девочка полицейская допустила наезд на пешехода, - пишет Вершинин. - Невозможно все перемотать назад и исправить, как бы не хотелось. Сейчас полицейский отстранен, ведётся служебное расследование, проведено освидетельствование патрульной. Все происходит максимально прозрачно. Прошу, не разгоняйте зраду, все несут ответственность за свои поступки. Не укрывают, не отмазывают…»
В пресс-службе Национальной полиции уточнили, что уголовное производство по данному факту было открыто сразу после происшествия.
Теги: Донбасс, Мариуполь, женщина, ДТП, пешеходный переход, наезд, полицейский
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