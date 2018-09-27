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Циничные провокации оккупанта не остались без ответа: ВСУ ликвидировали двоих боевиков, еще двое ранены

27.09.2018 09:58
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Циничные провокации оккупанта не остались без ответа: ВСУ ликвидировали двоих боевиков, еще двое ранены

Пресс-центр штаба Операции Объединенных сил информирует о том, что гибридная армия Российской Федерации несет потери на временно оккупированном Донбассе.

В течение прошлых суток, 26 сентября, ситуация в зоне проведения ООС оставалась контролируемой Вооруженными силами Украины, передает "Диалог.UA".

Российские оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Более того, враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В частности, удалось зафиксировать, что противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К счастью, в ходе боевых действий и провокаций террористов "Л/ДНР" потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение суток двое боевиков были уничтожены и двое ранены.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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