Циничные провокации оккупанта не остались без ответа: ВСУ ликвидировали двоих боевиков, еще двое ранены

27.09.2018 09:58

Пресс-центр штаба Операции Объединенных сил информирует о том, что гибридная армия Российской Федерации несет потери на временно оккупированном Донбассе.

В течение прошлых суток, 26 сентября, ситуация в зоне проведения ООС оставалась контролируемой Вооруженными силами Украины, передает "Диалог.UA".

Российские оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Более того, враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В частности, удалось зафиксировать, что противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К счастью, в ходе боевых действий и провокаций террористов "Л/ДНР" потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение суток двое боевиков были уничтожены и двое ранены.