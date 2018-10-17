Ситуация на КПВВ сегодня: небольшие очереди наблюдаются на всех блокпостах

17.10.2018 09:27

В контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром по данным Госпогранслужбы на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 40/70;

КПВВ «Марьинка» — 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» — 0/45;

КПВВ «Гнутово» — 30/30.

Отметим, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался значительным увеличением по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 45,5 тысячи человек и 5,7 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 9570 человек и 1130 транспортных средств;

«Марьинка» — 10 375 человек и 1905 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9065 человек и 1595 транспортных средств;

«Гнутово» — 4770 человек и 1080 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11 755 человек.

Источник: https://donpress.com