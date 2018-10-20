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В «ДНР» готовы передать Украине часть заключенных из колоний
В «ДНР» выразили готовность передать украинской стороне 19 осужденных до конфликта на Донбассе украинцев, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях. Об этом заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, передает «Интерфакс».
«На данный момент 19 заключенных готовы к передаче. Сейчас подготавливается следующая партия, их около 45 человек. Люди хотят попасть на территорию Украины, так как у них там живут родственники, и они прописаны на той территории. Все они – жители разных областей Украины и были осуждены еще до конфликта», – сказала Морозова.
Однако, тут же она заявила, что «украинская сторона блокирует этот процесс».
Кроме того, Морозова заявила, что «власти ДНР» требуют от Украины вернуть 88 сторонников «республики». «На данный момент мы установили 88 человек на подконтрольной Украине территории, мы в любой момент готовы выйти на линию разграничения и поменять их», – сказала она.
Ранее координатор СММ ОБСЕ Тони Фриш сообщал, что представители «ЛНР» заявили о готовности передать на подконтрольную украинским властям территорию заключенных, которые были осуждены до начала военного конфликта на Донбассе.
Источник : https://dnews.
Теги: Донбасс, колония, ДНР
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