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Житель Донецка показал фото вымирающей Горловки: "Молодежь бу**ет, здесь такая же безнадега, как в Луганске"
"Рожки да ножки", оставшиеся от некогда процветающей промышленности, запустение, нищета, упадок, повальный алкоголизм.
Такова нынешняя жизнь оккупированной Горловки, пишет житель Донецка, популярный блогер Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".
Он поделился впечатлениями о поездке в город, по сравнению с которым даже стагнирующий Донецк выглядит вполне благополучно. "Если в оккупированном рф Донецке хоть центр города напоминает о том, что была когда-то мирная, совсем другая жизнь, то с Горловкой вообще печально все. До войны этот город развивался, люди вкладывали деньги в недвижимость, было видно движение вперед, хоть и медленное. Но сейчас это больше похоже на труп ранее цветущего города (не в обиду местным адекватным жителям, в Донецке такая же х**нь)", - отмечает блогер. В Горловке тотальная безработица, а трудоустроенные горожане работают за копейки: зарплата, эквивалентная 200 долларам, считается очень приличной. Еще одна особенность – запустение. Блогер пишет, что, по его наблюдениям, из города выехали около 70 % жителей. Остались те, кому просто некуда деваться. Недвижимость в городе, расположенном неподалеку от линии разграничения, обесценилась до неприличия. И это не удивительно. Инвестиции в то, чего можно лишиться при очередном обострении ситуации на фронте, нонсенс. "Будущего у города нет вообще и в принципе, пока у власти вата, город обречен на вымирание и алкоголизм мирного населения. Если Донецк выживает за счет того, что это картинка для всех росСМИ, то у Горловки участь печальная — все знают, что этот город есть на карте, но что в том городе творится, никому не интересно", - добавляет Фашик Донецкий. "Фишка" Горловки – молодежный алкоголизм. Как утверждает блогер, распространенность этого явления просто поражает и удивляет, учитывая всеобщую нищету и дороговизну спиртного. Скорее всего, люди пьют от доходов с мародерства, которое, правда, может быть и смертельно опасным. Недавняя гибель школьников, подорвавшихся на мине возле заброшенной трансформаторной подстанции, подтверждение тому. "Вата сидит на ж**е ровно и скулит в тряпочку, никаких громких разговоров о плохой "власти" с непроверенными людьми быть не может в принципе. Малейший донос за инакомыслие, и тебе обеспечена путевка на подвал. От такая свабоднайя рышпублика", - рассказывает дончанин. Будущего у города нет, делает неутешительный вывод блогер. Правда, делает с оговоркой: будущего нет там, где "русский мир" и его ставленники. "В городе чувствуется тотальная усталость и безнадега, как в Луганске. Грабежи и мародерка — это все есть каждый день. Правда, за все годы войны особо мародерить нечего, но на гоп-стоп можно попасть - лучше одному вечером не ходить. Лично по моим ощущениям, из Горловки выехало 65-70% населения. Город кажется абсолютно пустым, и это пугает, очень пугает. Мораль: спасибо русскому народу за асвабажденную Горловку. Носорогвамбрат, россияне", - резюмирует Фашик Донецкий.
Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, алкоголизм, зарплата, безработица, нищета
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