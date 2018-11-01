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Открытки в Донецк: Нам больно, что вы не можете выехать, мечтаем об освобождении Донбасса
Украинцы продолжают обращаться к жителям Донецкой и Луганской областей со словами поддержки. Об этом «ДонПресс» написала еще одна комментатор страницы в Facebook, которая представилась, как Рожденная в Донбассе.
Она не жила в Донецке, но пишет, что поддерживает жителей не подконтрольных украинскому правительству городов и мечтает об скором освобождении Донбаса.
Приводим ее слова полностью:
«Моя мама в свое время не хотела уехать с папой из Донбасса в 2014, потому что они там жили всю жизнь, и многое надо было терять. Считали, что не тот возраст, чтобы все бросать. Мне было очень больно, что я ничего не могу сделать. Поэтому передаю всем, кто в оккупации. Хочу сказать, что нам больно, что вы там, что вы не можете выехать, мы переживаем и мечтаем уже об освобождении Донецка. Я хочу погулять в центре Донецка под украинским флагом. И я думаю, что нас много. Тримайтесь, все буде добре. Мы с вами», — пишет украинка.
Теги: Донецк, Донбасс, открытка, Освобождение Донбасса
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