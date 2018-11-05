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Взрыв машины в Донецке: В ОРДО объяснили причину
05.11.2018 09:21
Произошедший 3 ноября вечером поджог машины в Пролетарском районе неподконтрольном Украине Донецке был осуществлен на почве бытового конфликта. Об этом заявил так называемый «депутат Народного Совета ДНР» Владислав Бердичевский.
Представитель ОРДО отметил:
«Взрыв машины ВАЗ-2108, которая стояла во дворе возле дома, произошел на бытовой почве. Хозяйке автомобиля известен человек, который осуществил поджог, — это ее должник».
В то же время, «глава» Пролетарского района Елена Рязанцева сообщила, что на месте происшествия работают «правоохранительные органы».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, причины, машина, взрыв, ОРДО
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