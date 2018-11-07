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Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
07.11.2018 21:23
Сегодня вечером под обстрел попал поселок шахты Трудовская в Петровском районе неподконтрольном Украине Донецке, в результате чего загорелся жилой дом. Об этом сегодня сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В СЦКК представители ОРДО отмечают:
«Сегодня в 18:55 открыли огонь по поселку шахты Трудовская на западе Донецка. В результате обстрела произошло возгорание жилого дома по адресу улица Марка Озерного, 50».
По информации, из-за продолжающего обстрела пожарные расчеты «МЧС ДНР» не могут подъехать к месту происшествия для тушения пожара.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, пожарные, огонь
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