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Донецк: пожар в районе стадиона «Шахтер». Валит дым
09.11.2018 09:31
Во временно неподконтрольном Украине Донецке зафиксирован сильный пожар. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Возгорание отмечается в районе стадиона «Шахтер». Там виден большой столб белого дыма.
«#Донецк 08.36 к Что-то горит в р-не стадиона «Шахтер», — пишут очевидцы. Никаких подробностей по данному происшествию пока нет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, пожар
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