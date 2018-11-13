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Архив - Донецкая область

На Донбассе природный катаклизм вызвал серьезные осложнения для местных жителей. ВИДЕО

13.11.2018 22:31
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На Донбассе природный катаклизм вызвал серьезные осложнения для местных жителей. ВИДЕО

Сегодня стало известно о том, что на Донбасс пришли погодные ненастья.

Сообщается, что сегодня ночью в Мариуполе (Донецкая область) выпал снег, который полностью засыпал город, уведомляет "Диалог.UA".

Данное погодное осложнение принесло большое количество проблем для мариупольчан, которые отметили факт того, что коммунальные службы города не удосужились посыпать улицы и дороги.

В то же время пресс-служба Городского совета Мариуполя заявила, что выпадение осадков началось в районе 02:00, после чего в городе начала свою работу специализированная посыпочная техника.

Также в Мариуполе организовали дежурство, задачей которого является очистка снежных покровов от КП "Мариупольавтодор" и МКП зеленого строительства.

О массовых снежных осадках в Интернете сообщают также жители оккупированных территорий Донбасса, а именно Донецка, Горловки и многих других городов.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, погода, снег, коммунальщики
 
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