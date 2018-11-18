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Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
На КПВВ «Алексадровка» в стороне Марьинки (Донецкая область) уже несколько дней собираются гигантские очереди, в которых людям приходится простаивать часами, а иногда и ночевать. Фото такой очереди опубликовал донецкий журналист Александр Гаюк, пишет ДонПресс.
По его словам, «закончились выборы, а вместе с ними — очередное обещание властей навести порядок на КПП „Александровка“ — Каргил в народе».
«Раньше после очередного „покращення“ выезд в сторону Курахово стал составлять примерно 4−6 часов в порядке общей очереди. А теперь — если выехать в 5 утра (раньше же нельзя), за полчаса доехать, то спустя (ВНИМАНИЕ!) 11−12 часов стояния в очереди появляется маааааааленький шанс проскочить до закрытия шлагбаума. и далеко не всем так везет», — рассказал Гаюк.
При этом он отмечает, что «ультрасуперльготники» — машины, которые оплачивают быстрый проезд, — легко проезжают КПВВ, «причем нескончаемым бесконечным потоком — будто границы там вообще нет». Те же, кто ждет своей очереди, могут оставаться там сутками.
«Народ снова вернули во времена 2015 года, когда люди по двое суток жили в очереди на выезд. И чуть больше полудня уходит на возвращение обратно — в сторону Донецка. И если ранее обычная льготная очередь вырастала до 30 машин в среднем (левый ряд на фото), то теперь она достигает около 100−130 машин. Общая — около 200» — рассказал журналист и привел снимок.
Он также отмечает, что на других КППВ тоже почему-то увеличилось время прохождения таможни, но «Каргил» стал «просто апогеем в этом списке».
«Только здесь, несмотря на ночной мороз, остаются ночевать около 70 машин — а это уже около 6 часов „работы“ таможни на следующий день. Все эти массовые пытки сводятся к тому, чтобы народ выбирал услуги дорогущих перевозчиков, а кому они „отлистывают“ — все и так прекрасно знают и видят. Самое обидное в этой ситуации — на украинской таможне проверка вместе с дорогой занимает 30−50 минут!!! Так что, как говорится: Этот КПП (Каргил) сломался — давайте другой!»)) Все, вот с этого места уже можно безбожно материться за компанию», — резюмировал Александр Гаюк.
Теги: Донбасс, Марьинка, пытки, КПВВ, очереди
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