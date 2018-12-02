Соцсети хохочут: оккупантам привиделись на Донбассе неведомые снаряды НАТО, от которых нет осколков

02.12.2018 14:50

Новое творение пропагандистов РФ о войне на Донбассе вызвало ажиотаж в соцсетях. В сюжете оккупанты рассказывают о загадочных снарядах ВСУ.

Над новым фейком пропаганды РФ вовсю стебутся соцсети, передает "Диалог.UA".

В скандальном сюжете "ополченец" с заметным российским акцентом жалуется на то, то ВСУ в последнее время якобы обстреливают его позиции неизвестными снарядами, которых те ранее не видели. "Нестандартные, хвостовики необычные! Сами осколки легкие, алюминиевые… Воронки необычные, непривычные, но сами осколки найти очень тяжело", - выдал террорист, уточнив, что это примерно 62-й калибр. Он заверил, что обнаружил всего несколько осколков, однако показать их не смог.

Соцсети хохочут над "снарядами-невидимками" ВСУ. "Чего спьяну только не привидится оккупанту. А что осколков в доказательство не осталось, так то оно невидимое.

Экзамен, как выставить себя идиотами, пройден на отлично", - прокомментировал сюжет один из комментаторов. Другие выразили уверенность, что россияне наверняка не усомнятся в словах этого "героя Новороссии". "Это американские инопланетяне передали гуманитарку", - высказал пользователь Сети свою версию появления на позициях боевиков неизвестных снарядов.