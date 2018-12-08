"Поиски отменяются, мама опознала Ростика": в Донецке пропавший 3 декабря ребенок найден мертвым

08.12.2018 21:59

Мальчика искали друзья, волонтеры, члены семьи. Как стало известно, несовершеннолетнего Ростислава Носова последний раз живым видели в понедельник на текущей неделе.

Он ехал в маршрутке с остановки Электрометалургический техникум, вышел на магазине "Сазан" оккупированного Донецка, передает "Диалог.UA".

"Рост около 170 см. Был одет в синюю куртку, синий свитер с белой надписью и синие джинсы", - писали приметы мальчика в объявлениях, которые распространяли по Донецку.

Спустя шесть дней после исчезновения юноши выяснилось, что мальчика мертв. Его тело выловили в Алексеевском пруду, о чем стало известно сегодня 8 декабря из сообщений донецких пабликов.

Так, в одном из них написали, что водолазы вытащили ребенка. Мать мальчика опознала своего сына. "Покойся с миром, мальчик", "А что с ним произошло, это самоубийство?", "Земля пухом, маме сил пережить страшное горе", "Соболезнования, это все ужасно", - комментируют жуткую новость.

В тоже время источники из Донецка сообщают, что смерь ребенка могла быть насильственной. Куртка, в которой был погибший, оказалась разорванной в нескольких местах.