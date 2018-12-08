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"Поиски отменяются, мама опознала Ростика": в Донецке пропавший 3 декабря ребенок найден мертвым
Мальчика искали друзья, волонтеры, члены семьи. Как стало известно, несовершеннолетнего Ростислава Носова последний раз живым видели в понедельник на текущей неделе.
Он ехал в маршрутке с остановки Электрометалургический техникум, вышел на магазине "Сазан" оккупированного Донецка, передает "Диалог.UA".
"Рост около 170 см. Был одет в синюю куртку, синий свитер с белой надписью и синие джинсы", - писали приметы мальчика в объявлениях, которые распространяли по Донецку.
Спустя шесть дней после исчезновения юноши выяснилось, что мальчика мертв. Его тело выловили в Алексеевском пруду, о чем стало известно сегодня 8 декабря из сообщений донецких пабликов.
Так, в одном из них написали, что водолазы вытащили ребенка. Мать мальчика опознала своего сына. "Покойся с миром, мальчик", "А что с ним произошло, это самоубийство?", "Земля пухом, маме сил пережить страшное горе", "Соболезнования, это все ужасно", - комментируют жуткую новость.
В тоже время источники из Донецка сообщают, что смерь ребенка могла быть насильственной. Куртка, в которой был погибший, оказалась разорванной в нескольких местах.
Теги: Донецк, Донбасс, ребенок, мальчик, убийство, смерть, самоубийство, пруд
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