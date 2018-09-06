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"Хорошо и спокойно", - жители Донецка рассказали, какие настроения в "ДНР" после смерти Захарченко. ВИДЕО

06.09.2018 16:21
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"Хорошо и спокойно", - жители Донецка рассказали, какие настроения в "ДНР" после смерти Захарченко. ВИДЕО

Жители оккупированного Донецка после убийства Захарченко говорят, что были растеряны только в первые дни после его уничтожения.

В ОРДО все в ожидании кадровых перестановок после смерти главаря "ДНР", однако люди в большинстве своем уверяют, что чувство страха и обеспокоенности их уже покинуло, передает "Диалог.UA".

Жители Донецка в опросе рассказали, что все спокойно и хорошо, какой-то тревожности и потерянности, как в первые два дня в Донецке после уничтожения главаря боевиков, сейчас уже нет.

"Никакой паники, все спокойно", "Люди спокойны", "Чувство растерянности было, но паники нет. Все восприняли это (убийство Захарченко - ред.) должным образом", - рассказали дончане в опросе, проведенном "Радіо Свобода Україна".



Теги: Донецк, Донбасс, убийство, смерть, страх, ДНР, Захарченко
 
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