Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП

09.12.2018 20:06

Сегодня, 9 декабря, около 4 часов утра в Донецке на пр. Богдана Хмельницкого произошло ДТП. Автомобиль врезался в дерево, столб и дорожный знак. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Также пользователи опубликовали фото развитого автомобиля.

Найк: «Это он дерево поймал?»;

Артем: «И столб, и светофор»

Дмитрий: «Столб цел вроде. светофор снес и знак стоп, тополь»;

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Владимир: «Дерьмовое место, таких в Донецке несколько, сколько помню, столько там аварии. Причем не абы какие, а именно жесткие. И машины пополам разрывало, и в ставке топились, и горели и на крыше по двести метров скользили по льду»;

Дмитрий: «Место нормальное. В этой ситуации водитель перед столкновением подпрыгнул на куче шебня. Метров за семьдесят до дерева»;

Артем: «Из за таких ДЦП страдают другие! Говорят, вояка был за рулем».

Источник Донецкие новости