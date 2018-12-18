В Горловку приезжают «кураторы» из РФ проводить «форумы» со студентами

18.12.2018 10:21

Во временно оккупированную Горловку приехал целый десант из российских пропагандистов. Цель приезда – провести со студентами горловского ИНЯЗа «форум «Доброволец Республики 2018».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке российские «кураторы» провели со студентами горловского ИНЯЗа «форум» «Доброволец Донбасса». Все приехавшие «кураторы» являются либо российскими чиновниками, либо руководителями «общественных организаций» милитарной направленности. Студентам поставили приоритет на следующий год – сбор донорской крови. О чем ещё студентам говорили на «форуме» остается гадать.

Представители оккупационной «администрации» Горловки и «руководство» института наградили «кураторов», которых называют «экспертами». Вот кто «осчастливил» горловских студентов: Эдуард Логинов, Член Общественной Палаты Ханты-Мансийского автономного округа ЮГРЫ, Владимир Бикин, заместитель руководителя поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Олег Иванов, Начальник Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию, Алексей Терлецкий, руководитель Смоленской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», Виталий Шереметьев, Председатель Центрального Правления Общероссийской общественной молодежной патриотической организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» «НАСЛЕДИЕ» (ООМПО ООО РСВА «НАСЛЕДИЕ»), Член Общественного Совета при Федеральном агентстве по делам молодежи РФ, помощник сенатора Франца Клинцевича, Павел Массов, Первый заместитель председателя ООМПО ООО РСВА «Наследие», член Центрального правления.