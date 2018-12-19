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Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет
Сегодня, 19 декабря, блокпосты в Донецкой области, расположенные на линии разграничения, вновь собирают большие очереди. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.
Огромная очередь уже к открытию пунктов пропуска собралась на Бахмутском направлении — на блокпостах в Горловке, подконтрольных представителям незаконных вооруженных формирований.
«По состоянию на 09.30 на блок посту 270 автомобилей, 65 автобусов, до 700 человек пешей очереди», — сообщают пользователи.
Также очень велика пешеходная очередь — людей собралось очень много, и не все могут сразу пройти на контроль.
«Пеших с Горловки в Артемовск на Днр очень много. На украинском 0 очередь большая, на паспортном также», — отмечают очевидцы.
В то же время на КПВВ, находящихся под контролем ВСУ, автомобильные очереди невелики.
«„Майорське“ — 0/65 авто на въезд и выезд», — говорится в обсуждениях.
На Марьинском направлении очереди очень велики, а движения практически нет.
«На Каргиле машины в четыре ряда, движения нет», — сообщают комментаторы.
«Каргил основная на мосту (до 150 машин), льгота начало моста (до 100 машин), пешеходов смотреть не пойду. Автобусов тоже многооооо», — добавил другой автор.
В то же время в Марьинке, на КПВВ с украинской стороны очереди оптимальны.
«„Мар'їнка“ — 0/60 авто на въезд и выезд», — указано в сообщениях.
На Мариупольском направлении, блокпосты в Еленовке также собрали большие очереди, которые движутся крайне слабо.
«Еленовка Практически не двигается и машин много», — сообщают пользователи.
На КПВВ в Новотроицком очереди невелики, движение есть.
«„Новотроїцьке“ — 20/25 авто на въезд и выезд», — говорится в обсуждениях.
На Мариупольском направлении, на блокпостах в Гнутово мало машин — до 20 на каждом направлении, движение идет очень быстро.
«„Гнутове“ — 20/10 авто на въезд и выезд», — сообщают комментаторы.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, очередь, блокпост, пункт пропуска, Гнутово
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