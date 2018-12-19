Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет

19.12.2018 10:05

Сегодня, 19 декабря, блокпосты в Донецкой области, расположенные на линии разграничения, вновь собирают большие очереди. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

Огромная очередь уже к открытию пунктов пропуска собралась на Бахмутском направлении — на блокпостах в Горловке, подконтрольных представителям незаконных вооруженных формирований.

«По состоянию на 09.30 на блок посту 270 автомобилей, 65 автобусов, до 700 человек пешей очереди», — сообщают пользователи.

Также очень велика пешеходная очередь — людей собралось очень много, и не все могут сразу пройти на контроль.

«Пеших с Горловки в Артемовск на Днр очень много. На украинском 0 очередь большая, на паспортном также», — отмечают очевидцы.

В то же время на КПВВ, находящихся под контролем ВСУ, автомобильные очереди невелики.

«„Майорське“ — 0/65 авто на въезд и выезд», — говорится в обсуждениях.

На Марьинском направлении очереди очень велики, а движения практически нет.

«На Каргиле машины в четыре ряда, движения нет», — сообщают комментаторы.

«Каргил основная на мосту (до 150 машин), льгота начало моста (до 100 машин), пешеходов смотреть не пойду. Автобусов тоже многооооо», — добавил другой автор.

В то же время в Марьинке, на КПВВ с украинской стороны очереди оптимальны.

«„Мар'їнка“ — 0/60 авто на въезд и выезд», — указано в сообщениях.

На Мариупольском направлении, блокпосты в Еленовке также собрали большие очереди, которые движутся крайне слабо.

«Еленовка Практически не двигается и машин много», — сообщают пользователи.

На КПВВ в Новотроицком очереди невелики, движение есть.

«„Новотроїцьке“ — 20/25 авто на въезд и выезд», — говорится в обсуждениях.

На Мариупольском направлении, на блокпостах в Гнутово мало машин — до 20 на каждом направлении, движение идет очень быстро.