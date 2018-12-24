В «ДНР» не довезли партию медпрепаратов

24.12.2018 18:00

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» во время проверки в одном из автомобилей военнослужащие обнаружили спрятанные медикаменты, которые гражданин Украины пытался незаконно перевезти через линию соприкосновения на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ).

Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Вчера на КПВВ "Новотроицкое" военнослужащие Донецкого отряда в автомобиле "Audi", которым гражданин Украины направлялся на НКТ, нашли скрытые медикаменты. Всего в багажном отделении находилось 36 наименований медицинских препаратов стоимостью около 27,7 тыс. гривен», – говорится в сообщении.

Также, в Госпогранслужбе отметили, что товары были изъяты работниками ГФС для принятия соответствующего правового решения.

Кроме того, на КПВВ «Майорск» пограничники Краматорского отряда зафиксировали случай предложения взятки, когда гражданка Украины пытались «договориться» о беспрепятственном пропуске через линию соприкосновения без необходимых документов. Правонарушительница передана представителям Нацполиции.

Источник: https://dnews.dn.ua