"ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют

25.12.2018 08:19

Указание готовить Харцызский канатный завод к сворачиванию производства и уволить значительную часть работников получила "администрация" предприятия в ноябре текущего года по итогам его проверки. Житель Донецка и популярный блогер Фашик Донецкий рассказал, что завод посетила инспекция, в состав которой входили представители российских "Ростехнадзора" и "Внешторгсервиса", и "министерства промышленности и торговли" "ДНР", передает "Диалог.UA".

И проверяющие пришли к выводу, что предприятие, стабильно работавшее до оккупации, за четыре с половиной года стало нерентабельным, и единственный выход – закрытие. К слову сказать, "Харцызский сталепроволочный-канатный завод "Силур" – многопрофильное предприятие, имеющее 70-летнюю историю. Оно до оккупации части Донецкой области производило проволоку и стальные канаты различных типов. Эта продукция применяется в угледобывающей отрасли, горнорудной, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, металлургии; промышленном, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении; в резинотехнической промышленности; в строительной индустрии, в полиграфии; в морском и речном хозяйстве; в лифтовых и тормозных системах и прочих. Продукция экспортировалась в десятки стран мира. Но все это – в прошлом… А "крепкие хозяйственники" из "ДНР" довели такое предприятие до совершенно плачевного состояния. И перед работниками, которые готовятся стать безработными, открываются "многообещающие" перспективы. Или уезжать на заработки, или вербоваться в "армию" боевиков, или искать работу в расположенных неподалеку Донецке или Макеевке. Последний вариант – совершенно фантастический. Так как "на гражданке" на оккупированной территории просто невозможно найти работу, которая позволяла бы и относительно сносно жить, и иметь возможность дважды в день оплачивать поездки на междугороднем транспорте. Остаются или "вояжи за длинным рублем" в РФ (если повезет), или "армия" "ДНР", где можно не только заработать 15 тыс. рублей в месяц, но и с высокой долей вероятности "доблестно" умереть или покалечиться, "защищая" возможность жить на широкую ногу для Пушилина и его приближенных. А за отсутствие (в скором времени) возможности работать на своем предприятии и жить хоть и не безбедно, но хоть как-то сводить концы с концами жители Харцизска должны "благодарить" совсем не "Хунту", не НАТО, не "вашингтонский обком" и не "бандеровцев", а своих же "освободителей". "Перспективы у жителей Харцызска, тех, которых уволят с завода, самые туманные. Точнее их нет. Вообще. Ноль. Судите сами: кататься на работу в Донецк или Макеевка не накатаешься, ибо дорого и х*р ты домой уедешь. Просто посчитайте 64 фубля на проезд туда-обратно и умножайте на 20 дней рабочих. И отминусуйте это от средней зарплаты в 100 $ в месяц. Как по мне, то проще собирать бутылки, чем кататься за смешные деньги работать работу в Донецк за целых 80 $ в месяц. Та и работу нужно найти, а это проблематично", - пишет блогер. "Одним словом, я хочу поздравить мужчин Харцызска с новым годом. Скоро вас загонят в окопы или вам придется ехать на заработки, ибо асвабадили вас руко***ы от работы. И виноваты в этом не солдаты НАТО, а те, кто верещали о том шо американцы заводы на Донбассе закроют. Дрг Хунты тут тоже не при делах. Виноваты вы сами, ватаны, рашка, которая вас кинула и ваше тупорылое руководство. Желаю удачно сдохнуть за миллионы пушилина, мартынова или приходько в боях с невидимыми американцами за 15 тыщов фублев в месяц. Мораль. Точнее контрольный в голову - лавров сказал, что ни дыныры, ни лыныры признавать рф не собирается. По-моему, жители Харцызска, вас люто кинули. Все претензии к рф, если шо", - резюмирует Фашик Донецкий.