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Архив - Донецкая область

Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»

11.01.2019 14:29
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Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»

Наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили о смерти пожилой женщины, которая скончалась недалеко от офиса Миссии в неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области. Об этом сказано в отчете ОБСЕ от 10 января 2019 года.

В частности сообщается, что прямо перед офисом СММ наблюдатели видели тело 69-летней умершей женщины, рядом с которым находились трое медиков и четверо членов НВФ. Поблизости был припаркован автомобиль скорой помощи и два автомобиля незаконных вооруженных формирований.

Муж умершей женщины рассказал наблюдателям, что женщине стало плохо ближе к вечеру 9 января, когда они проходили мимо офиса СММ. Весь день супруги провели в очереди на блокпосту НВФ вблизи Горловки, пытаясь выехать на контролируемую Украиной территорию. Однако из-за большой очереди им не удалось это сделать.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, умерший, ДНР, КПВВ
 
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