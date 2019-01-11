- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»14:29
- Трое пострадавших: машина компании «Вода Донбасса» попала под обстрел13:00
- Из-за непогоды перекрыта трасса Мариуполь - Бердянск12:30
- Ситуация на блокпостах: гигантские очереди на «Каргиле» и в Горловке, до Гнутово тяжело добраться11:50
- В ОБСЕ рассказали об очередях в пункте пропуска в Станице Луганской11:37
- Боевики расстреляли и сожгли машину с украинцами: «Паника вокруг, есть раненые»11:20
- Главари ОРЛО заявили о подготовке ВСУ к «военной операции»10:45
- Боевики получили жесткий ответ за нападение на ВСУ и огонь из минометов 10:30
- В Кабмине хотят потребовать от РФ вагоны, оставшиеся в ОРДЛО09:47
- В «ДНР»: В одном из цехов Макеевского меткомбината обрушилась крыша08:15
Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»
Наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили о смерти пожилой женщины, которая скончалась недалеко от офиса Миссии в неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области. Об этом сказано в отчете ОБСЕ от 10 января 2019 года.
В частности сообщается, что прямо перед офисом СММ наблюдатели видели тело 69-летней умершей женщины, рядом с которым находились трое медиков и четверо членов НВФ. Поблизости был припаркован автомобиль скорой помощи и два автомобиля незаконных вооруженных формирований.
Муж умершей женщины рассказал наблюдателям, что женщине стало плохо ближе к вечеру 9 января, когда они проходили мимо офиса СММ. Весь день супруги провели в очереди на блокпосту НВФ вблизи Горловки, пытаясь выехать на контролируемую Украиной территорию. Однако из-за большой очереди им не удалось это сделать.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, умерший, ДНР, КПВВ
- В Горловке детей на уроках заставляют одевать ОЗК и разбирать автоматы
- Последние новости из Горловки: разбитые БМП, призрак Беса и пляски цен
- Боевиков «ДНР» уличили в ведении обстрела со стороны Горловки
- Пророссийские боевики активизировались на линии Донецк - Горловка
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса: СМИ назвали следующий город "ДНР" для освобождения украинской армии
- Под Горловкой серьезный пожар
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»14:29
- Трое пострадавших: машина компании «Вода Донбасса» попала под обстрел13:00
- Из-за непогоды перекрыта трасса Мариуполь - Бердянск12:30
- Ситуация на блокпостах: гигантские очереди на «Каргиле» и в Горловке, до Гнутово тяжело добраться11:50
- В ОБСЕ рассказали об очередях в пункте пропуска в Станице Луганской11:37
- Боевики расстреляли и сожгли машину с украинцами: «Паника вокруг, есть раненые»11:20
- Главари ОРЛО заявили о подготовке ВСУ к «военной операции»10:45
- Боевики получили жесткий ответ за нападение на ВСУ и огонь из минометов 10:30
- В Кабмине хотят потребовать от РФ вагоны, оставшиеся в ОРДЛО09:47
- В «ДНР»: В одном из цехов Макеевского меткомбината обрушилась крыша08:15
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»14:29
- Развяжет ли Путин Третью мировую войну: Кравчук озвучил резкий прогноз по агрессии РФ против Украины 14:15
- Осадки продолжатся: синоптики рассказали о погоде в выходные дни14:02
- На выставке в Лас-Вегасе представили искусственное мясо: опубликовано видео13:14
- Трое пострадавших: машина компании «Вода Донбасса» попала под обстрел13:00
- РосСМИ сообщили о скором обмене пленных украинских моряков12:45
- Из-за непогоды перекрыта трасса Мариуполь - Бердянск12:30
- Синоптик рассказала о погоде в Украине на любой вкус12:15
- Ситуация на блокпостах: гигантские очереди на «Каргиле» и в Горловке, до Гнутово тяжело добраться11:50
- В ОБСЕ рассказали об очередях в пункте пропуска в Станице Луганской11:37
- Эти знаки зодиака – патологические изменники10:00
- Как действовать при переохлаждении09:30
- Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом22:27
- Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит17:59
- Грипп и простуда: как отличить и как лечить17:19
- СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ: НЕВИННАЯ ЗАБАВА ИЛИ ГРЕХ?13:44
- От звезды и до воды! Святочные гадания — как и когда правильно гадать на Святки11:36
- Как разным знакам зодиака спасти свои отношения от распада11:12
- Важные приметы об иконах, которые уберегут вас от несчастий10:17
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО
- Террористы в "ЛНР" придумали новый способ наполнить пустую казну - пострадают проукраински настроенные жители
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке