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"Мы дойдем до Львова..." - угрозы Губарева армией "ДНР" взорвали Сеть неожиданным последствием
Социальные сети всколыхнули угрозы одного из первых главарей "ДНР" Павла Губарева, который угрожал Украине продвижением армии "ДНР" не только до Киева, но и штурмом Львова.
Заявление Губарева было сделано в мае 2014 года в самом начале войны на Донбассе, однако спустя более 4 лет войны воспринимается совершенно иначе – лишь как жалкая попытка угроз "русского мира" в адрес Украины.
Пользователи напомнили ставшую легендарной угрозу Губарева, который в 2014 году был полон надежд на поддержку России и вхождение "ДНР" в ее состав.
Однако по прошествии нескольких лет сам Губарев впал в опалу в Донецке и вдруг резко перестал делать смелые заявления в адрес Украины и ее полного захвата.
Заявляющий о "коренном переломе" в войне и "уверенной победе" на пути к Киеву и Львову Губарев превратился в объект насмешек соцсетей.
Источник: dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донецк, Донбасс, война, Львов, армия, захват, ДНР, Губарев, соцсети
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