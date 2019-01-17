Известный ветеран АТО рассказал, за какой срок реально «зачистить» Донбасс

17.01.2019 12:33

Военное освобождение ОРДЛО не может длиться пять лет, как заявил экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош, так как на это хватит недели. Об этом заявил экс-командир батальона «Киев-2» Богдан Войцеховский, пишет ДонПресс.

По его словам, пять лет для силового варианта освобождения оккупированных территорий — это слишком длительный период:

«Вряд ли Запад будет столько времени закрывать глаза на происходящее на Донбассе. Как было в Хорватии? Там собрали всю силу в кулак и сделали это в течении двух-трех суток. Такой вариант можно рассматривать, а потом уже победителей не судят. А за что нас судить? Это наша территория».

При этом на вопрос журналиста, за какой срок можно зачистить Донбасс от НВФ, он ответил: «Неделя». В то же время, Войцеховский считает, что сейчас войну можно прекратить дипломатическим путем:

«Смысл в чем, когда Россия посыплется, а это будет очень скоро, и эти непризнанные „республики“ посыплются тоже. Когда закончится их подпитка оружием, деньгами и топливом. Пока только дипломатическим путем, потому что в ином случае будет много жертв. А так эти „республики“ сами упадут в наши объятия».