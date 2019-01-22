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Архив - Донецкая область

Лев-переселенец из зоопарка на Донетчине погиб от истощения

22.01.2019 15:46
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Лев-переселенец из зоопарка на Донетчине погиб от истощения

Молодой лев, которого вывезли в Васильевский реабилитационный центр для хищников из частного зоопарка в Покровске на Донетчине, вчера умер. Об этом сообщает mrpl.city.
Зоозащитники рассказали, что лев находился в критическом состоянии и был доведен до истощения.
«Его осматривали несколько ветеринаров на месте, активно начали лечение, но из-за сильного истощения организма капельницу поставить не смогли, так как льва надо было перед этим обездвижить. А это крайне опасно в таком состоянии», - говорится в сообщении.
Волонтеры отмечают, что льва можно было бы спасти, если бы соответствующие представители власти и ведомственных структур действовали активнее и предпринимали необходимые меры.
«Почему через 2 месяца после проведения проверки экоинспекцией и выявления животных в ужасных условиях документы о конфискации до сих пор не рассмотрены в суде? Как министерство планирует решать судьбу других заключенных животных Падалко, в частности краснокнижных пеликанов, 2 обезьян, которые сидят в сарае, а также енотовидных собак, лисиц и других животных?» - интересуются волонтеры.



Теги: Донбасс, лев, зоопарк, истощение, Донетчина, погиб
 
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