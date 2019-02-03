Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке паника: в городе слышен сильный запах газа, люди выходят на улицы, спасатели молчат

03.02.2019 07:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке паника: в городе слышен сильный запах газа, люди выходят на улицы, спасатели молчат

В донецких пабликах сегодня вечером 2 февраля написали, что в двух районах оккупированного Донецка слышен сильный запах газа, люди выходят на улицу и не понимают, что происходит.

Выяснилось, что речь идет о Ленинском и Кировском районах Донецка, передает "Диалог.UA".

Дончане сообщили, что до МЧС невозможно было долгое время дозвониться, пользователи Сети также рассказывали, что сильный запах газа слышен возле молокозавода, "Норда".

"Да, сильно запах слышен возле молокозавода. Я думаю, что выброс оттуда", "Вчера вечером был такой же запах ниже площади Ленина, но быстро выветрился", "На Семашко воняет пипец", - пишут дончане уточняя при этом, что подобная ситуация в городе уже не первый день. "С каждым днем хуже и хуже, куда ж мы катимся???", "Неужели травят", "Надеюсь это газ, а не попытка отравить жителей", - рассказывают в соцсетях.



Теги: Донецк, Донбасс, запахи, спасатели, газ, МЧС, паника, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх