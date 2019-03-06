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Архив - Донецкая область

У Мариуполя гремели взрывы от обстрелов тяжелой артиллерией

06.03.2019 15:15
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У Мариуполя гремели взрывы от обстрелов тяжелой артиллерией

Три поселка у Мариуполя в зоне артобстрелов.

По информации штаба ООС, за минувшие сутки в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции ВСУ подверглись обстрелу из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм  в районе населенного пункта Лебединское, из артиллерийских систем калибра 122 мм у Водяного, из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм в районе Широкино.

Всего на Донбассе 5 марта зафиксировано семь обстрелов, в шести случаях применялись вооружения, запрещенные Минскими договоренностями. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Объединенные силы вели ответный огонь.

По данным разведки ВСУ, со стороны формирований ОРДЛО один человек убит, двое ранены.

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, война, Мариуполь, обстрел, ООС
 
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