Бойцы ООС разгромили позиции оккупантов на Донбассе: есть убитые и раненые

20.03.2019 11:48

Во вторник, 19 марта, оккупантами на Донбассе семь раз был нарушен режим прекращения огня.

Информацию предоставляет пресс-центр штаба ООС, передает "Диалог.UA".

Как сообщается, сепаратисты также шесть раз использовали вооружение, которое выступает в качестве запрещенного, следуя минским договоренностям. Известно, что российские оккупанты применили 51 мину калибра 120 и 82 мм.

В результате боевых действий удалось избежать потерь бойцов ООС.

Отмечается, что украинская сторона предприняла действия, что помогло уничтожить трех сепаратистов, а также еще трех ранить. Кроме того, армия Вооруженных сил Украины ликвидировала военный автомобиль врага. Так, сегодня, 20 марта, боевиками был открыт огонь по позициям военнослужащих ООС. В результате обстрела украинский солдат был ранен. Военные ВСУ также нанесли ответный удар по оккупантам.

Сейчас уточняется информация о количестве раненых или пострадавших на стороне противника.



