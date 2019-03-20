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Бойцы ООС разгромили позиции оккупантов на Донбассе: есть убитые и раненые
Во вторник, 19 марта, оккупантами на Донбассе семь раз был нарушен режим прекращения огня.
Информацию предоставляет пресс-центр штаба ООС, передает "Диалог.UA".
Как сообщается, сепаратисты также шесть раз использовали вооружение, которое выступает в качестве запрещенного, следуя минским договоренностям. Известно, что российские оккупанты применили 51 мину калибра 120 и 82 мм.
В результате боевых действий удалось избежать потерь бойцов ООС.
Отмечается, что украинская сторона предприняла действия, что помогло уничтожить трех сепаратистов, а также еще трех ранить. Кроме того, армия Вооруженных сил Украины ликвидировала военный автомобиль врага. Так, сегодня, 20 марта, боевиками был открыт огонь по позициям военнослужащих ООС. В результате обстрела украинский солдат был ранен. Военные ВСУ также нанесли ответный удар по оккупантам.
Сейчас уточняется информация о количестве раненых или пострадавших на стороне противника.
Теги: Донбасс, война, ООС
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