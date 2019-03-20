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«Верните нам мир!»: в Горловке жители поселка прогнали членов НВФ, устанавливающих митнометы возле домов
20.03.2019 12:50
Жители неподконтрльной Украине Горловки в соцсети пишут, что в Никитовском района города горловчане прогнали членов НВФ, которые хотели установить минометный расчет во дворах домов.
Как отмечается в соцсети, люди пытались прогнать «военных» и сразу же обратились к так называемому «мэру» Горловки Ивану Приходько, однако, тот ответил, что не имеет к «армии» отношения и посоветовал обращаться к «командованию». Очевидцы сообщают:
«18.03.19г. жители пос. Никитовка возле дома Кондратенко, 76, прогоняя членов НВФ кричали: „Убирайтесь вон т. и! Верните нам мир, прекратите беспредел, верните Украину!“ Жаль, но об этом не скажут в российских новостях!».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, мир, Горловка, ДНР
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