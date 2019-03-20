«Верните нам мир!»: в Горловке жители поселка прогнали членов НВФ, устанавливающих митнометы возле домов

20.03.2019 12:50

Жители неподконтрльной Украине Горловки в соцсети пишут, что в Никитовском района города горловчане прогнали членов НВФ, которые хотели установить минометный расчет во дворах домов.

Как отмечается в соцсети, люди пытались прогнать «военных» и сразу же обратились к так называемому «мэру» Горловки Ивану Приходько, однако, тот ответил, что не имеет к «армии» отношения и посоветовал обращаться к «командованию». Очевидцы сообщают:

«18.03.19г. жители пос. Никитовка возле дома Кондратенко, 76, прогоняя членов НВФ кричали: „Убирайтесь вон т. и! Верните нам мир, прекратите беспредел, верните Украину!“ Жаль, но об этом не скажут в российских новостях!».

Источник: https://donpress.com