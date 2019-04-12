Жители Донецка оценили ресторан, работающий вместо «Тануки»

12.04.2019 12:51

В неподконтрольном украинской власти Донецке в районе ТРЦ «Донецк сити» на захваченных мощностях ресторана «Тануки» работает заведение «Адачи».

Данное место по ул. Артема, 134 имеет давнюю ресторанную историю. В советское время здесь было кафе (официально – предприятие общественного питания) «Орбита», которое закрылось в конце 80-х годов прошлого века. В начале 90-х это уже еврейский ресторан. А в 2010 году в данном помещении открылся ресторан японской кухни «Тануки», передает dnews.dn.ua.

«Тануки» – франчайзинговый сетевой проект ресторанов японской кухни, который пришел в Донецк от российских сетевиков. Тануки – имя енота, известного персонажа японской мифологии.

В довоенное время ресторан «Тануки» выглядел следующим образом:

Ресторан прекратил работу летом 2014 года, с приходом «ДНР». До 2017 года помещение стояло «недвижимым».

Летом 2017 года здесь начались ремонтные работы, и в августе заведение открыли. Ресторан «Адачи» пафосно позиционируют, как «концептуальное заведение сети Good city в Донецке, которое специализируется на блюдах паназиатской кухни». «Паназиатская» – кухня Азии (Япония, Китай, Вьетнам, Малайзия), как говорится все в одном флаконе.

Однако по факту «Адачи» остался обычным рестораном японской кухни.

Посетители отмечают, что здесь все осталось от «Тануки» – просто сделали косметический ремонт залов. Из нового – организовали игровую комнату, где дети могут находиться под присмотром аниматора, пока родители отдыхают. И да, сменили вывеску на «Адачи» – наименование сада-музея растений в Японии.

Из особенностей заведения – туалетная комната с аквариумом, прямо в помещении есть специальное место для курения. По выходным дням в ресторане играет живая музыка, а также приходит художница, которая на заказ выполняет портреты посетителей.

Дончане отмечают, что цены в «Адачи» приемлемые, такие же, как и в иных заведениях подобного рода в Донецке:

роллы традиционные, 110 г – 60-160 руб., что соответствует 25-66 грн. (например, ролл с огурцом – 60 руб., с лососем – 130 руб., с тунцом – 160 руб.);

роллы, 215 г – 200-500 руб. или 82-206 грн (например, ролл «Филадельфия» – 269 руб., «Дракон» – 500 руб.);

сашими, 50 г (1 шт.) – 200-350 руб. (82-144 грн);

салаты – 180-360 руб. (74-148 грн);

супы – 80-260 руб. (33-107 грн);

лапша – 150-270 руб. (32-11 грн);

стейк из говядины, 300 г – 1000 руб. (411 грн);

стейк из лосося, 160 г – 650 руб. (268 грн);

утка запеченная, 300 г – 700 руб. (288 грн).

В меню также присутствуют роллы с мясом, апельсином, ананасом и пр.

Из сетов самый малый и наиболее дешевый – «Йосан сет», вес – 725 г, состоит из 6-ти видов ролл (35 шт.), цена – 699 руб. (288 грн). Самый большой – «Такусен сет», 1344 г, 1499 руб. (617 грн).

Посидеть на двоих без спиртного (салат из морепродуктов, крем-суп с лососем, 4 набора ролов по 6 шт., чай и смузи-коктейль) обходится в 2000 руб. (823 грн). Дополнительно подается кальян – средняя цена 280 руб. (115 грн), такая стоимость почти во всех заведениях Донецка.

«При этом в других заведениях ("Дача", "Sun City", "Red Cups") отдых на двоих без спиртного обходился примерно в 1000 руб. (412 грн). Ну, а стоимость роллов такая же как во всех заведениях этой сети. Хотя в "Адачи" они вкуснее», – подметила дончанка Ирина.

В целом посетители положительно отзываются об «Адачи», особенно о вкусе роллов, но также акцентируют и на минусах.

Например, все отмечают, что возле ресторана очень маленькая парковка и постоянная проблема поставить машину. «Парковка буквально на 4-5 автомобилей. Места, зачастую, заняты таксистами», – пишет в «отзовиках» дончанин.

Есть вопросы к организаций работы – гардеробная расположена прямо у входа, «поэтому на входе постоянная толкучка, очень неудобно». Часто говорят о нерасторопности официантов: «заказ нам несли долго, минут 40... В часы пик кухня тормозит немного», «Очень долго нужно ждать заказ, нас было не мало людей, все принесли через минут 40», «Официантов не хватает, они не привязаны к столу, к нам подходили все кто был свободен, и приходилось долго ждать и напоминать о себе», «Банальная просьба вынести счет может занять персонал минут на 20».

«Я ждала коктейль 2 часа, серьезно. А потом, когда дозвалась наконец-то официанта, то он сказал, что, наверное, забыл написать в заказ. За обслуживание конечно оценка – 2», – отмечает Виктория.

То, что в «Адачи» с персоналом проблема, говорят и объявления о вакансиях – официантов ищут в неограниченном количестве, и в отличие от иных заведений сети «Good city» у «паназиатского ресторана» есть требования к опыту работы – от 2-х лет.

У некоторых дончан есть претензии к чистоте как помещения, так и посуды. «На первый взгляд кажется, что все чисто, столики хорошо убирают после каждого посетителя. Но если присмотреться, видно, что стекла-подсветка на столах залапаны, плохо вытерты, иногда попадаются разводы на посуде», – констатирует посетительница.

«Единственный минус, некоторые тарелки видно, что очень затертые», – дополняет иная дончанка.

На сайтах отзывов размещены не только лесные для «Адачи» впечатления:

Александр: «06.02.19 пообедали в "Адачи", ели ролы "Адачи"и креветки, в результате – у обоих пищевое отравление (тошнота, рвота, боли в желудке). Пытался написать этот отзыв у них на сайте, удалили, там показывают только хорошие отзывы»;

My Secret «Самая большая претензия – соевый соус. Это печалька... Ну как можно так издеваться на бедным соусом? Кажется, еще немного – и будет просто вода... Плохо. Очень плохо. Но этим грешит не только "Адачи". Везде разводят бессовестно»;

Маурика: «Роллы не впечатлили. Было ощущение, что повар старался, но сами ингредиенты не качественные и дешевые. Мне не понравился рис, наверное, используют самый дешевый, краснодарский. В роллах, хотелось бы больше морепродуктов, чем овощей. Во вкусе присутствовала некая недосказанность. Даже соевый соус положение не спас, он оказался безвкусным и пресным… Можно посетить, если хочется что-нибудь не европейское. Но не дотягивает заведение до паназиатской кухни»;

Алекс: «Так много сейчас появилось роллов и суши, и все равно за клиентами особо не гонятся, на качестве экономят»;

Евгений: «Все места, где я сидел, довольно неудобные.... Скатертей на столах нет, салфетки бумажные, приборы одноразовые. Кто и за что назвал это кафе рестораном – не понятно».

«Как место отдыха для молодежи – не плохое. Но честно говоря, больше пафоса, чем есть на самом деле, есть куда расти. Но рекомендовать заведение буду», – резюмирует дончанка Наталья.