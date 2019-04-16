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В Мариуполе под колеса авто попал мальчик
16.04.2019 14:23
В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 16 апреля, под колеса авто попал мальчик. Об этом сообщают Донецкие новости.
Как рассказали в полиции, сегодня около 8:00 на перекрестке ул. Бахчиванджи и ул. Громова произошло ДТП. Водитель автомобиля Kia не успела среагировать на изменение дорожной обстановки и наехала на мальчика, который внезапно выбежал на пешеходный переход.
Патрульные оказали домедицинскую помощь мальчику и вызвали «скорую». 10-летнего ребенка госпитализировали в городскую больницу с вероятными травмами головы и ушибом ног. Сейчас на месте работают следователи.
Теги: Донбасс, Мариуполь, мальчик, ДТП, автомобиль
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